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Сегодня, 23:28

Тарасова — о словах Вагнер: «Ее только не спросили, куда российским тренерам ездить, а куда нет»

Мария Гусева
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на высказывания американской фигуристки Эшли Вагнер против присутствия российских тренеров на чемпионате мира в Сайтаме (Япония).

«Ну что про это говорить? — цитирует РИА «Новости» Тарасову. — Ее только не спросили, куда российским тренерам ездить, а куда нет. В следующий раз будем ее спрашивать, можно ли нам ездить. Кто она такая? Дура просто. Неумная девочка».

Российский тренерский штаб во главе с Этери Тутберидзе сопровождает итальянца Даниэля Грассля и грузинов Мориса Квителашвили и Ника Эгадзе на турнире в Японии.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Источник: РИА
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
Эшли Вагнер
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