Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат мира

23 ноября, 11:22

Жулин считает, что Катар мог бы принять чемпионат мира по фигурному катанию

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Тренер Александр Жулин считает, что Катар следом за чемпионатом мира по футболу мог бы принять чемпионат мира по фигурному катанию.

«Почему бы и не быть чемпионату мира по фигурному катанию в Катаре? В Сочи же была Олимпиада, а это тропический город, так что в странах Ближнего Востока фигурное катание может быть, но надо как минимум, чтобы нас допустили туда. Ледовый дворец где угодно можно построить — это шикарная история. Фигурное катание хорошо тем, что его можно проводить в любом месте, в котором есть ледовая арена, а местных зрителей мы воспитаем», — цитирует Жулина ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном проведении выступлений российских фигуристов на фан-зонах во время чемпионата мира в Катаре.

Источник: https://tass.ru/sport/16402781
Фигурное катание
6
2
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Читайте также
Германия закрыла рты, Дания предлагает выйти из ФИФА. Европейские сборные протестуют на ЧМ
Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
Что происходит с детьми-инвалидами в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Жук дала совет российским фигуристам после сокращения квоты сборной на чемпионат мира