Жулин считает, что Катар мог бы принять чемпионат мира по фигурному катанию

23 ноября, 11:22
Тренер Александр Жулин считает, что Катар следом за чемпионатом мира по футболу мог бы принять чемпионат мира по фигурному катанию.
«Почему бы и не быть чемпионату мира по фигурному катанию в Катаре? В Сочи же была Олимпиада, а это тропический город, так что в странах Ближнего Востока фигурное катание может быть, но надо как минимум, чтобы нас допустили туда. Ледовый дворец где угодно можно построить — это шикарная история. Фигурное катание хорошо тем, что его можно проводить в любом месте, в котором есть ледовая арена, а местных зрителей мы воспитаем», — цитирует Жулина ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном проведении выступлений российских фигуристов на фан-зонах во время чемпионата мира в Катаре.