Тренирующийся у Тутберидзе итальянец Грассль высказался о судействе на чемпионате мира

Серебряный призер чемпионата Европы-2022 Даниэль Грассль, в сезоне 2022/23 перешедший в группу Этери Тутберидзе, в интервью «СЭ» прокомментировал судейство на чемпионате мира в Сайтаме. Итальянец занял 12 место по итогам двух программ.

— Как ты себя чувствуешь после произвольной программы?

— Чувствую себя хорошо. Я был очень рада такому своему выступлению, потому что боролся. Конечно, баллы были не очень высокими, но все в порядке. Сейчас шаг за шагом все будет становиться лучше. Я уже счастлив, что выступал на этом чемпионате мира, так как это с психологической точки зрения было для меня сложно. Я даже не был уверен, стоит ли ехать. Но теперь я действительно рад, что я здесь, в Японии, что смог показать два хороших проката. Остался командный чемпионат мира, которого я жду с нетерпением, но уже предвкушаю новый сезон и новые программы. У меня будет целое лето на подготовку. Уверен, что со всей работой, что я проделываю, следующий сезон будет лучше.

— Что сказали тренеры после выступления?

— Они были счастливы видеть, что я боролся. Конечно, вся работа сейчас направлена на мое улучшение, на те вещи, над которыми надо поработать, например, над лутцем. Они тоже были немного расстроены из-за оценок, но мы не можем ничего с этим сделать, только работать еще больше. В следующий раз я должен откатать так, чтобы у судей не возникло никаких сомнений. Будем продолжать работать, я у Этери только два месяца. Все становится только лучше, чем я безмерно счастлив.

— Судьи отметили достаточно много недокрутов на твоих прыжках. Ты согласен с этим? Чувствуешь ли сам, когда прыжок недокручен?

— Да, ощущаю. Что касается судей, то я приземлил квад лутц, получил недокрут в четверть оборота, и некоторые поставили мне -2 или -3 за прыжок. Это один из моментов, которые понизили мою оценку. На первом акселе, который мне удалось приземлить, я получил недокрут, а на втором, который не удалось выполнить чисто, недокрутов нет. Но я об этом не так много думал, только о том, чтобы наслаждаться своим прокатом, чемпионатом мира. Мне было все равно, какие баллы я получу, какое место займу, я просто хотел стать более уверенным в себе. В этом сезоне я это немного потерял. Так же я снова делал два квада в произвольной. В последний раз такое было на Skate America. Прошло достаточно много времени. В следующем сезоне хочу делать уже три или больше, посмотрим.