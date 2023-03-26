0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат мира

Сегодня, 09:05

Тренирующийся у Тутберидзе итальянец Грассль высказался о судействе на чемпионате мира

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Даниэль Грассль.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Серебряный призер чемпионата Европы-2022 Даниэль Грассль, в сезоне 2022/23 перешедший в группу Этери Тутберидзе, в интервью «СЭ» прокомментировал судейство на чемпионате мира в Сайтаме. Итальянец занял 12 место по итогам двух программ.

— Как ты себя чувствуешь после произвольной программы?

— Чувствую себя хорошо. Я был очень рада такому своему выступлению, потому что боролся. Конечно, баллы были не очень высокими, но все в порядке. Сейчас шаг за шагом все будет становиться лучше. Я уже счастлив, что выступал на этом чемпионате мира, так как это с психологической точки зрения было для меня сложно. Я даже не был уверен, стоит ли ехать. Но теперь я действительно рад, что я здесь, в Японии, что смог показать два хороших проката. Остался командный чемпионат мира, которого я жду с нетерпением, но уже предвкушаю новый сезон и новые программы. У меня будет целое лето на подготовку. Уверен, что со всей работой, что я проделываю, следующий сезон будет лучше.

— Что сказали тренеры после выступления?

— Они были счастливы видеть, что я боролся. Конечно, вся работа сейчас направлена на мое улучшение, на те вещи, над которыми надо поработать, например, над лутцем. Они тоже были немного расстроены из-за оценок, но мы не можем ничего с этим сделать, только работать еще больше. В следующий раз я должен откатать так, чтобы у судей не возникло никаких сомнений. Будем продолжать работать, я у Этери только два месяца. Все становится только лучше, чем я безмерно счастлив.

— Судьи отметили достаточно много недокрутов на твоих прыжках. Ты согласен с этим? Чувствуешь ли сам, когда прыжок недокручен?

— Да, ощущаю. Что касается судей, то я приземлил квад лутц, получил недокрут в четверть оборота, и некоторые поставили мне -2 или -3 за прыжок. Это один из моментов, которые понизили мою оценку. На первом акселе, который мне удалось приземлить, я получил недокрут, а на втором, который не удалось выполнить чисто, недокрутов нет. Но я об этом не так много думал, только о том, чтобы наслаждаться своим прокатом, чемпионатом мира. Мне было все равно, какие баллы я получу, какое место займу, я просто хотел стать более уверенным в себе. В этом сезоне я это немного потерял. Так же я снова делал два квада в произвольной. В последний раз такое было на Skate America. Прошло достаточно много времени. В следующем сезоне хочу делать уже три или больше, посмотрим.

Этери Тутберидзе и&nbsp;Даниэль Грассль. «Мне еще надо привыкнуть, что Этери рядом». Интервью итальянца, которого на ЧМ сопровождала Тутберидзе
Фигурное катание
Даниэль Грассль
Этери Тутберидзе
1
0
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Читайте также
Путин заявил об ответе России на применение боеприпасов с обедненным ураном
Херш отреагировал на слова Путина о «Северных потоках»
NYT объяснила нерешительность Запада в вопросе конфискации российских активов
Путин заявил об осведомленности России о поставках вооружения Западом на Украину
Популярное видео
Щербакова, Туктамышева и Трусова на пьедестале ЧМ! Live о российском триумфе в женском катании
Прямой эфир из «пузыря» в Стокгольме
Кто выиграет в битве Щербаковой, Трусовой и Кихиры? Live с Еленой Радионовой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова — о словах Вагнер: «Ее только не спросили, куда российским тренерам ездить, а куда нет»

Грассль ответил на вопрос, почему нервничает на соревнованиях в присутствии Тутберидзе