Уно лидирует после короткой программы на чемпионате мира, Малинин — второй

Японский фигурист Сема Уно выиграл короткую программу на домашнем чемпионате мира, который проходит в Сайтаме (Япония). Он набрал 104,63 балла. Американский фигурист с российскими корнями Илья Малинин идет вторым (100,38), а замыкает тройку лидеров кореец Чха Чжун Хван (99,64).

Ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, представляющий Грузию, занял 21-е место.

Уно является действующим чемпионом мира в мужском одиночном катании.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).