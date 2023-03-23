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Чемпионат мира

Сегодня, 14:54

Уно лидирует после короткой программы на чемпионате мира, Малинин — второй

Галина Глазко
Сема Уно.
Фото Reuters
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Японский фигурист Сема Уно выиграл короткую программу на домашнем чемпионате мира, который проходит в Сайтаме (Япония). Он набрал 104,63 балла. Американский фигурист с российскими корнями Илья Малинин идет вторым (100,38), а замыкает тройку лидеров кореец Чха Чжун Хван (99,64).

Ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, представляющий Грузию, занял 21-е место.

Уно является действующим чемпионом мира в мужском одиночном катании.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).

Фигурное катание
Илья Малинин
Морис Квителашвили
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