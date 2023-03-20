Урманов: «Мне вообще наплевать на российских фигуристов, я буду наблюдать за чемпионатом мира»

Алексей Урманов, бывший тренер фигуристок Анастасии Губановой и Юлии Липницкой ответил на вопрос, будет ли следить за чемпионатом мира по фигурному катанию в отсутствие россиян.

«Буду ли следить за ЧМ без российских фигуристов? У даже меня телефон упал из рук... Мне вообще наплевать на российских фигуристов, я здесь нахожусь, на чемпионате мира. Конечно, буду наблюдать. Перспективы Губановой? Спросите у нее и у специалиста, кто там ее тренирует, я не знаю. Мне вообще все равно», — приводит Metaratings.ru слова Урманова.

Чемпионат мира фигурному катанию-2023 пройдет с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).