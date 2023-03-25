0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат мира

Сегодня, 14:17

Ягудин одним словом восхитился заявлением Сакамото о российских фигуристках

Микеле Антонов
Корреспондент
Алексей Ягудин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион и телекомментатор Алексей Ягудин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова чемпионки мира Каори Сакамото, которая с нетерпением ждет возвращения российских фигуристок на международную арену.

«Сакамото — браво!» — сказал Ягудин «СЭ».

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях 1 марта 2022 года.

20 марта 2023 года в ISU заявили, что ждут консультаций с МОК по вопросу допуска россиян до выступлений в турнирах.

Алексей Ягудин
Каори Сакамото
0
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Читайте также
Миссия ООН выявила 25 случаев расправы над пленными из России со стороны ВСУ
Брата Чулпан Хаматовой исключили из труппы «Современника»
Эксперт рассказал о смертности мужчин в России
Свекла — очиститель: какие продукты замедляют старение
Популярное видео
Щербакова, Туктамышева и Трусова на пьедестале ЧМ! Live о российском триумфе в женском катании
Прямой эфир из «пузыря» в Стокгольме
Кто выиграет в битве Щербаковой, Трусовой и Кихиры? Live с Еленой Радионовой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Каори Сакамото: «Когда к соревнованиям допустят россиянок, это придаст мне мотивации. Жду с нетерпением»
Медведев: «Стыдно за политически мотивированные решения МОК в отношении спортсменов из России»
«Фигурное катание в прекрасном состоянии». Почему североамериканцы лукавят о чемпионате мира без русских?
Вяльбе: «Федерация лыжных гонок России не будет присутствовать на заседаниях комитетов FIS»
Вяльбе призвала российских лыжников не ждать лояльности от FIS
Вяльбе: «У меня нет никаких ожиданий от заседания исполкома МОК»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Американцы Чок и Бэйтс стали чемпионами мира в танцах на льду