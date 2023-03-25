Ягудин одним словом восхитился заявлением Сакамото о российских фигуристках

Олимпийский чемпион и телекомментатор Алексей Ягудин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова чемпионки мира Каори Сакамото, которая с нетерпением ждет возвращения российских фигуристок на международную арену.

«Сакамото — браво!» — сказал Ягудин «СЭ».

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях 1 марта 2022 года.

20 марта 2023 года в ISU заявили, что ждут консультаций с МОК по вопросу допуска россиян до выступлений в турнирах.