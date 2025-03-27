Володин и Хазе — третьи после короткой программы на ЧМ-2025

Японская пара Рику Миура и Рюичи Кихара выиграли короткую программу на чемпионате мира-2025 по фигурному катанию. Они набрали 76,57 балла.

Вторыми стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии — 74,61 балла. Замкнула тройку немецкая пара Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин, который ранее представлял Россию, — 73,59 балла.

Соревнования проходят в Бостоне. Произвольная программа спортивных пар пройдет в ночь с 27 на 28 марта. Начало — в 02:15 по московскому времени.

Чемпионат мира-2025

Пары

Короткая программа

1. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) — 76,57 балла.

2. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 74,61.

3. Минерва Фабьен Хазе/Никита Володин (Германия) — 73,59.

4. Анастасия Метелкина/Лука Берулава (Грузия) — 71,68.

5. Элли Кам/Дэнни О'Ши (США) — 68,61.

6. Мария Павлова/Алексей Святченко (Венгрия) — 67,45.

7. Деанна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) — 65,73.

8. Анастасия Голубева/Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 63,70.

9. Алиса Ефимова/Миша Митрофанов (США) — 63,70.

10. Лиа Перейра/Трент Мишо (Канада) — 63,28.