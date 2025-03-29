Сакамото — о втором месте на чемпионате мира: «Чувствую, что с моих плеч свалился груз»

Японская фигуристка Каори Сакамото призналась, что испытала смешанные эмоции, заняв второе место на чемпионате мира в Бостоне.

24-летняя спортсменка набрала 217,98 балла за короткую и произвольные программы. Победительницей соревнований стала американка Алиса Лью с 222,97 баллами.

«Когда Алиса обняла меня, во мне было столько смешанных эмоций. С одной стороны, я, конечно, была рада за нее, но с другой стороны, было и небольшое разочарование. После стольких титулов подряд теперь все вернулось к нулю, и я чувствую, что с моих плеч свалился груз. Мой тренер также сказал мне, что, возможно, это к лучшему», — цитирует спортсменку Golden Skate.

Сакамото побеждала на трех предыдущих чемпионатах мира. Она также является бронзовым призером Олимпийских игр в личном и серебряным призером в командном турнире (2022).