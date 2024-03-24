Японский фигурист Уно: «Еще не принял решение о продолжении карьеры»

Японский фигурист Шома Уно ответил на вопрос о завершении карьеры.

На чемпионате мира 2024 года он набрал 280,85 балла по сумме двух прокатов и занял четвертое место.

«Я был доволен тренировками перед турниром и короткой программой. Было бы здорово, если бы соревнования так и закончились после короткой. Жаль, что я не смог порадовать своего тренера.

Я еще не принял решение о продолжении карьеры. Не знаю, буду ли соревноваться в следующем сезоне», — цитирует спортсмена Golden Skate.

26-летний Уно является серебряным призером Олимпиады в Пхенчхане-2018 и бронзовым призером Пекина-2022 в одиночном катании. Также он дважды становился чемпионом мира — в 2022-м и в 2023-м.