Занявший последнее место на ЧМ фигурист нашел плюсы в своем выступлении в турнире

Чешский фигурист Георгий Рештенко в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от своего выступления на чемпионате мира в Японии.

Рештенко занял по итогам короткой программы последнее место и не попал в произвольную.

«Определенные плюсы есть. Как минимум набрался опыта. Первый раз в карьере пошел на два четверных. Первый сделал неплохо, потом допустил глупую ошибку. Но в целом отработал скорее нормально. Первая разминка, без рейтинга… Целый год почти не выступал, сейчас вот вернулся. Буду теперь работать на следующий сезон. Понятное дело, не сильно рад результатам, но и особого расстройства тоже нет. Все в рабочем режиме.

Вообще, я почти и не выступал в этом году. Очень неудачно в июле сломал ногу, подвернул лодыжку. Четыре месяца вообще не катался, потом вышел в декабре, откатал Европу. Выступил даже хуже, чем на ЧМ. И вот в марте поехал в Японию на мир. То есть по факту за сезон два старта, и оба трудно отнести в позитив. Хочется съездить на еще один турнир в апреле куда-нибудь и завершить уже этот сезон. Начать готовиться спокойно к следующему», — сказал Рештенко.

Отметим, что ранее Георгий тренировался в Санкт-Петербурге у Евгения Рукавицына. У него российское гражданство.