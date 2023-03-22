0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Все материалы
Спортсмены
Команды
Главная
Фигурное катание
Чемпионат мира

Сегодня, 16:57

Железняков — об отсутствии россиян на ЧМ-2023: «Соревнование неполноценное, потому что топовых спортсменов нет»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Хореограф Алексей Железняков назвал чемпионат мира по фигурному катанию неполноценным из-за отсутствия россиян.

«Конечно, чемпионат мира теряет без наших спортсменов. Наши фигуристы, особенно фигуристки — мировой топ. Во многих странах, в тех же США, Японии, Китае, очень много болельщиков именно российских спортсменов. Соответственно, из-за этого рейтинги тоже падают. Потерь очень много. Спорт — это преодоление. Когда ты соревнуешься и понимаешь, что лучшие спортсмены сейчас не в обойме, это тяжело. А так... Соревнование неполноценное, потому что топовых спортсменов нет. Это неправильная история», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 20 по 26 марта в Сайтаме (Япония).

Источник: https://metaratings.ru/news/zheleznyakov-ob-otsutstvii-rossiyan-na-chm-sorevnovanie-nepolnocennoe-potomu-chto-topovykh-sportsmenov-net-237459/
Фигурное катание
Алексей Железняков
2
Обсудить
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Читайте также
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Популярное видео
Щербакова, Туктамышева и Трусова на пьедестале ЧМ! Live о российском триумфе в женском катании
Прямой эфир из «пузыря» в Стокгольме
Кто выиграет в битве Щербаковой, Трусовой и Кихиры? Live с Еленой Радионовой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губанова — о своей короткой программе на ЧМ-2023: «На троечку оценила бы прокат»

Тарасова назвала фавориток чемпионата мира по фигурному катанию