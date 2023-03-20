Чемпионат мира выдыхается без России. Как бы на нем выступили наши в случае возвращения?

Считаем альтернативные расклады.

Если в России большой сезон фигурного катания завершен, то в мире все самое главное только начинается. В среду в японском пригороде Токио Сайтаме стартует чемпионат мира, который определит лучших в отсутствие россиян второй год подряд.

ISU не спешит возвращать россиян

На чемпионате мира россияне не выступят — и это неудивительно. Фехтование, рискнувшее вернуть наших, пока исключение, а не правило, причем международной федерации предстоит столкнуться с бойкотами и протестами. В фигурном катании и конькобежных видах спорта основная часть наших конкурентов — страны, поддержавшие санкции. Это Япония, США, Южная Корея, Канада, Нидерланды. И никакой Китай и даже Венгрия не переломят ситуацию.

В рамках чемпионата мира проходит традиционная конференция ISU, которая могла бы обсудить вопрос допуска россиян. Однако произойдет ли это, так и непонятно. Гендиректор нашей федерации Александр Коган подобную возможность отвергал, в распоряжении «СЭ» есть официальный ответ ISU, полученный в понедельник:

— ISU внимательно следит за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за дискуссиями внутри олимпийского движения. ISU принял к сведению заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам его заседания 25 января 2023 года, в котором говорится, что МОК продолжит двусторонние консультации с международными федерациями. В ожидании таких консультаций с МОК, а также консультаций внутри ISU ISU будет придерживаться своей политики, — говорится в сообщении.

Игрушки для фигуристов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Можно понять по тонам, что ISU в ближайшем будущем явно не стремится менять мнение по участию россиян, пока не удостоверится в наличии политической воли ключевых государств и самого Международного олимпийского комитета.

На сайте Союза конькобежцев России также вышло любопытное интервью с президентом организации Николаем Гуляевым, который рассказал о встрече с президентом Международного союза:

— Я провел в Херенвене личную встречу с президентом ISU Ким Чжэ Елем. Подробно рассказал, что мы делаем для развития и популяризации конькобежного спорта и шорт-трека. Показал ролик с Всемирного дня катания на коньках, который прошел 4 декабря 2022 года на катке ВДНХ с тысячами участников. Президенту ISU все очень понравилось — и массовость, и креативность. Вместе мы выразили надежду, что российские спортсмены смогут вернуться на международные соревнования в самое ближайшее время. Но официально на конференции ISU эта тема никак не обсуждалась, — подтвердил наш олимпийский чемпион 1988 года.

Фигурное катание без России выживет, но страдает

При этом если брать конькобежный спорт и шорт-трек, они без России выживут легко. Гораздо больше вопросов к фигурному катанию, которое и без событий вокруг России превратилось в унылый междусобойчик для фанатов. И, как показывают ветки иностранных форумов, даже турнир шоу-программ и прочие новые форматы в России вызывают у иностранцев больше интереса, чем привычные покатушки своих при полупустых трибунах. Нет, конечно, чемпионат мира остается статусным соревнованием и брендом, и медаль «Русского вызова», даже если с ней спит Алексей Ягудин, не сравнится.

Но сейчас только Япония способна собрать полный 10-тысячный стадион на фигурном катании, как это было в «Мегаспорте» в субботу. В Сайтаме наверняка соберутся и все 17, помню, как это происходило четыре года назад на чемпионате мира-2019. Это отдельная тема — у ISU почти нет мест, где можно провести достойный чемпионат мира. Города повторяются из года в год, и это тревожный симптом. Именно Россия, кстати, подхватила падающее знамя турнира после аварии на АЭС в Фукусиме в 2011-м — и Москва прекрасно провела чемпионат. Сейчас на нем можно было бы продавать билеты даже на тренировки. Но это все мечты.

И у Кима, который президент ISU, бизнесмена из крупной корейской корпорации, наверняка есть понимание, что для маркетинга Россия нужна. Другое дело, что в Корее исторически важнее коньки, на которых бегают, а не прыгают, и это проблема. Хотя поучиться у российских менеджеров, которые за год создали чемпионат по прыжкам и по шоу-программам, есть чему. Изоляция в данном случае помогла при всех ее негативных последствиях.

Евгений Семененко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Могли бы россияне побороться за победу в медальном зачете?

Тут надо отдавать себе отчет — если бы Россия и поехала на этот чемпионат мира, то только первыми номерами сборной во всех видах из-за потерянной квоты. То есть состав сборной выглядел бы так: Евгений Семененко, Камила Валиева (либо Елизавета Туктамышева, учитывая обстоятельства, или вовсе победительница финала «Гран-при» Аделия Петросян, которой успело исполниться 15 лет). С сезона-2023/24 выходить во взрослые будут с 16 лет, в сезоне-2024/25 — с 17. В парах защищать цвета нейтрального флага поехали бы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, в танцах, вероятно, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (вряд ли Диана и Глеб согласились бы отменить свой карантин).

Каких результатов могла бы достичь Россия при таком составе? Конечно, два золота, а следовательно, борьба с США за победу в медальном зачете, были бы весьма вероятны. Петросян в нынешнем сезоне набирала за 250 баллов, притом что рекорд ISU среди всех зарубежных взрослых одиночниц у Каори Сакамото — 217,61. То есть Петросян могла бы пару раз упасть или заявить вместо четверного флипа тройной — и все равно бы выиграла. Хотя за компоненты ей наверняка ставили бы гораздо меньше. Но даже 230 баллов Сакамото при домашнем судействе наберет, только если сойдутся все звезды в японском кроссворде. Если бы на чемпионат поехали три российские девушки, даже без Валиевой — а Туктамышева и Муравьева, с большой долей вероятности они могли бы занять весь пьедестал. Их средние баллы по сезону были стабильно выше 230, хотя несколько баллов тут можно смело вычитать за домашнее судейство.

Каори Сакамото. Фото Global Look Press

У пар примерно так же очевидно. Лучшие по сезону, и это сенсация, также японцы — Рику Миура/Рюити Кихара. Но их рекорд — 216,16 балла на «Гран-при». Две пары Тамары Москвиной, пусть на российских и региональных соревнованиях, набирали под 240. Нужны очень серьезные ошибки и слаженная работа блоков у судей, чтобы перебить такие результаты. Скорее всего, три российские пары взяли бы золото и серебро, а вот бронзу у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова могли забрать.

У мужчин и танцоров все сложнее. Даже лучший результат в сезоне Худайбердиевой/Базина — 210,98. Нет нужды вспоминать, что и эти баллы набирались с трудом. К чемпионату России ребята подошли не в оптимальной форме и набрали 203,46. Не в лучшей форме Лиза, как поговаривают, и сейчас. Личный рекорд сезона в таблице ISU пятый. Поверить, что россиянам позволили бы обогнать Чок/Бэйтс, Гиллес/Пуарье, Гиньяр/Фаббри и даже Фир/Гибсон, почти невозможно. Так что здесь на медали рассчитывать не стоило. Синицина и Кацалапов вряд ли бы вернулись специально ради чемпионата мира, Степанова и Букин не сделали бы этого, думается, даже теоретически. Дэвис/Смолкин имели бы больше шансов, но все равно танцевальный топ ушел слишком далеко.

Мужчины. Возможно, самый плотный и интересный вид, особенно после ухода Нэйтана Чена. Но даже здесь рассчитывать можно было бы в лучшем случае на бронзу, и то при идеальном прокате и помарках других. Да, Евгений Семененко вместе с Петром Гуменником набрал под 300 баллов на чемпионате России, но если смотреть контент, то все не так оптимистично. В финале «Гран-при» Сема Уно приземлил пять четверных — риттбергер, сальхов, флип и два тулупа (один на минусовые оценки). Малинин — тоже пять: аксель, флип, тулуп, сальхов и снова тулуп (на едва заметный минус). Лига Семененко — скорее Сато, Миура Ямамото, Сяо Хим Фа, Риццо. Вот с ними зарубиться за бронзу реально. Результат Семененко в этом сезоне, правда, уступал только Уно, но сделал в произвольной только младшие квады, тулупы и сальховы, и то с недокрутами.