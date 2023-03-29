«Я робот, у меня в голове четыре пластины». Эстонская фигуристка провела полгода в коме и выступила на чемпионате мира

Падение с поддержки на тренировке привело Солен Мазинг к трепанации черепа и неделе реанимации.

Солен Мазинг родилась во французском Версале, но выступает в танцах на льду за Эстонию вместе с Марко Гайдаенко. В 2021 году дуэт стал бронзовым призером юниорского этапа «Гран-при» во Франции, а в 2022-м — чемпионами страны. Солен и Марко сейчас тренируются в Канаде в знаменитой группе Романа Агенауэра и Патриса Лозона, а до этого их наставниками были Александр Жулин и Петр Дурнев. Все было прекрасно — пара прогрессировала, хотя и не занимала высокие места на взрослом уровне, пока однажды не случилась настоящая трагедия. Солен и Марко упали с поддержки. Партнерша получила травму, из-за которой впала в кому и провела неделю в реанимации. А всего через полгода после этого эстонцы выступили на чемпионате мира.

Фото Global Look Press

Трагичная случайность на тренировке

После пережитого Солен решилась рассказать обо всем в своих социальных сетях. Попросила помочь партнера Марко подсветить некоторые детали, о которых она не помнит из-за повреждения:

— 29 сентября 2022 года. День, когда моя жизнь изменилась, — рассказывает Мазинг. — День, когда я упала на лед во время тренировки со своим партнером Марко.

В первой половине октября Солен и Марко должны были выступать на первом соревновании нового сезона — «челленджере» Finlandia Trophy. Они только-только начали тренироваться в Монреале и очень ждали, когда наконец смогут кататься на одном льду с лучшими танцорами мира.

Все произошло во время произвольного танца. Сначала была разминка, отработка ритм-танца. Фигуристы исполняли поддержку, которую до этого они делали невероятное количество раз. По несчастливому стечению обстоятельств конек партнера попал в выбоину на льду, он начал падать, пытаясь в то же время защитить Солен. Не помогло: «Моя голова сильно ударилась об лед, я потеряла сознание на несколько секунд. Когда пришла в себя, я была на коленях, держась за голову и крича. Я не понимала, что со мной происходит».

Что было дальше, Солен не помнит и сейчас. Но ей рассказали, что Марко и тренеры действовали очень быстро — вызвали скорую, которая приехала практически мгновенно. На тот момент никто не подозревал, что травма была очень серьезной. Все полагали, что это просто сотрясение мозга: «Когда я поднялся со льда, я сразу же понял, что что-то не так. Я увидел, что Солен лежит. Обычно, когда такое происходит, она реактивно встает и продолжает катать нашу программу. Но в этот раз она оставалась на льду, держалась за голову и кричала от боли. Я даже не мог представить, насколько сильной была эта боль», — вспоминает Марко.

Гайдаенко говорит, что он очень испугался за партнершу. Она всегда вела себя как боец, никогда не плакала и не кричала по несерьезным причинам. Когда приехала скорая, все поехали в главную больницу Монреаля. Там ей сделали МРТ мозга и другие исследования. Остальные ждали несколько часов в коридоре без какой-либо дополнительной информации. Наконец вышел врач и сказал, что Солен требуется срочная операция.

Фото Global Look Press

Трепанация черепа и кома

Для Марко это тоже было тяжело — он упал из-за выбоины на льду, но партнер не мог не взять часть вины на себя. В больницу его приехали поддержать Оливия Смарт и Тим Дик, фигуристы, которые недавно встали в пару, и тренер Патрис Лозон.

Операция длилась почти четыре часа — хирург позвонил Марко и сказал, что все прошло успешно. Гайдаенко разрешили навестить партнершу — его ждала не та картина, которую он ожидал. Солен проводили вентиляцию легких, у нее из рук торчало большое количество разных трубочек, голова была забинтована. Было сложно видеть ее такой. Матери Солен позвонила Мари-Франс Дюбрей — это был сложный разговор, и тренер взяла на себя такую ответственность.

Успешность операции подтвердилась на следующий день — в семь часов утра по местному времени у Марко зазвонил телефон. Звонили из главной больницы Монреаля. Когда фигурист поднял трубку, он услышал голос Солен.

Сама Мазинг объяснила, что происходило с ней во время операции. Ей провели процедуру краниотомии — трепанации черепа, в ходе которой в черепе проделали небольшое отверстие для оперативного вмешательства. У нее был перелом, а также эпидуральная гематома — скопление крови, которое может сдавливать спинной мозг. Зрачки не реагировали ни на что, Солен погрузилась в кому. Нужно было действовать очень быстро, так как от этого зависела жизнь фигуристки.

Операция была сложной — температура тела Солен была всего 32 градуса. Скорость реакции была ключевой из-за всех отягчающих обстоятельств. Так что нейрохирург, который проводил все манипуляции, спас фигуристке жизнь. Но никто не мог дать точного прогноза, когда и в каком состоянии придет в себя Мазинг. «Могу официально заявить, что я робот, потому что у меня в голове стоят четыре металлические пластины. Возможно, на пункте досмотра в аэропорту при проходе через металлическую рамку все запищит», — шутила спортсменка уже через пять месяцев после операции.

Физически Солен практически здорова, но психологическое состояние — другая история. Ей понадобится минимум два года, чтобы восстановить моральное состояние. «Мой доктор до сих пор не понимает, как я выжила. Врач скорой помощи, который осматривал меня первым, приходил потом в реанимацию. Он не мог поверить, что я выкарабкалась», — говорит Мазинг.

Через пять месяцев после травмы и операции Солен фигуристы выступили в ритм-танце на чемпионате мира. В произвольный они не отобрались, но даже если бы и попали в двадцатку сильнейших, все равно снялись бы. Врачи пока не разрешили Мазинг катать более энергозатратную программу. В первые дни после выхода на лед Солен каталась в шлеме всего по несколько минут, но Марко был рад видеть партнершу, которая смеялась и улыбалась.

«Надеюсь, что с помощью моей истории я помогу людям не терять надежду даже в самые сложные моменты жизни и смотивирую многих достигать своей цели, несмотря ни на что», — так Солен подвела итог истории. И добавила, что верит, что их дуэт с Марко ждет успех: «Наши стремления не изменились, изменились мы. Мы с Марко только больше замотивированы на тренировки, на выступления за Эстонию в ближайшие годы. Однажды мы станем чемпионами мира. Я верю в это в глубине своего сердца».