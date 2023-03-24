«Фигурное катание в прекрасном состоянии». Почему североамериканцы лукавят о чемпионате мира без русских?

Призрак россиян на чемпионате мира стараются не замечать — и больнее от этого всем.

— Я постараюсь быть краток. Видя атмосферу сегодня на арене, можно оценить любовь к фигурному катанию. Нет лучшего места в Японии, чтобы ее ощутить. Я думаю, фигурное катание сейчас в прекрасном состоянии, уровень конкурентности на чемпионате мира высокий во всех дисциплинах. Фигуристы готовились весь год, чтобы показать свой лучший результат здесь. Я думаю, чемпионат невероятно интересен публике. И это большая честь — выступить здесь и показать все возможное в борьбе с лучшими в мире, — ответил американский фигурист и вероятный чемпион мира по танцам Эван Бэйтс на вопрос японского (не российского!) журналиста об отсутствии россиян на турнире и влиянии их отстранения на ландшафт мирового фигурного катания.

Сидевшие рядом итальянцы Гиньяр/Фаббри и Пайпер/Гиллес коротко поддержали коллегу, мол, складно сказал.

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Фото AFP

Иностранцы не скучают по россиянам

Понять танцора Бэйтса можно — в этом виде Россия в нынешних обстоятельствах не фаворит, в лучшем случае крепкий середняк. Ответил он дипломатично — ни нашим, ни вашим. Никто не ждал, что американец опрокинет стол и скажет: «Гет бэк мазер (не Мозер. — Прим. «СЭ») Раша!» На вопросы про русских иностранцы вообще реагируют опасливо — тема токсичная, не богоугодная, вернее, не исуугодная. Но это повод лишний раз выдать респекты (уважение по-японски будет «сонкэй») журналисту. Вопросы про Россию надо задавать, даже если мы не ждем развернутых ответов. Понятно, что иностранцы рады шансу завоевать медали, им побоку, будет сидеть рядом Никита Кацалапов или кто-то другой. Но, как говорил Катон Цензор: «Карфаген должен быть разрушен», так и мы должны всячески призывать на всех площадках этот Карфаген восстановить в полном объеме и не откалывать от него самую важную часть.

После обновления рекомендаций МОК маятник определенно качнулся в сторону возвращения россиян. Возможно, Международный союз конькобежцев не побежит, простите за каламбур, снимать бан первым, но если будет политический консенсус и сверху скажут — то придется.

Уровень чемпионата мира упал — это объективная реальность

Однако давайте оценим слова Бэйтса с точки зрения справедливых и беспристрастных цифр, которые не кричат взахлеб «Россия!» Бэйтс говорит, что конкурентность чемпионата высока во всех дисциплинах. Конкурентность, может, и высока, но если выпустить на чемпионат мира меня и еще несколько любителей, мы тоже будем бороться на равных — в районе 1-2 баллов. Результаты будут плотные, однако чемпионатом мира пахнуть не будет.

В Сайтаме полностью прошли соревнования у женщин и пар, остались произвольные программы у мужчин и танцоров. Про танцы даже спорить не будем — тут Россия, несмотря на серебро Пекина, отброшена далеко назад в развитии. Но есть еще три вида. Только что завершился женский турнир. Сравнивать оценки некорректно — давайте сравним прыжки на «плюсы». И у нас получится, что финал российского «Гран-при» был сильнее увиденного жителями агломерации Токио.

Ли Ха Ин, Каори Сакамото и Луна Хендрикс (слева направо). Фото Reuters

Возьмем по топ-6 на каждом турнире и увидим:

1) из очевидного — что лидеры на чемпионате мира не сделали ни одного ультра-си. У россиянок — 20 попыток за две программы, 11 успешных;

2) но есть и вещи не на поверхности — например, несмотря на более сложный контент, иностранки ошибались столько же. На «минусы» у них четыре прыжка в короткой программе и шесть в произвольной (плюс две «бабочки»). У наших — три и девять соответственно (без «бабочек»);

3) статистика по прыжкам такова: в короткой программе наши сделали 15 из 18 прыжков на «плюсы» (причем все три ошибки — на тройном акселе), на чемпионате мира — 14 из 18 (ошибки на тройных лутцах). В произвольной у россиянок 33/42 (все ошибки опять же на ультра-си, кроме одного тройного лутца и риттбергера);

4) может быть, мировой бомонд не сделал ни одного четверного или тройного акселя, зато чисто вколотил каскады из тройных? Как бы не так. Топ-6 чемпионата мира зашли на 11 каскадов (один с ойлером) и успешно приземлили лишь шесть! У россиянок — 14 из 14. Разница в контенте налицо.

Да, можно сказать, что мировая хореография уходит вперед, но с точки зрения обывателя, который включит телевизор, суть примерно та же — в основном катают лирику и что-то паряще-возвышенное, за исключением некоторых проблесков. Спору нет — это тоже надо суметь изобразить, еще и в конце сезона после всех травм и перелетов. Все призерки чемпионата, откопавшие себя в произвольной Ким Чэ Юн и Кимми Репон и многие другие — героини. Но нельзя сказать, что чемпионат без россиянок ничего не потерял.

Камила Валиева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Наши одиночники тоже не пропали бы

В парах, которые закончили кататься в четверг, тоже все очевидно. Из прыжков — тулупы и сальховы, выбросы — по большей части риттбергер, в протоколах чаще третий уровень, чем четвертый. Хотя стоит признать — Миура/Кихара могли цепляться за бронзу на российских турнирах после двух пар Тамары Москвиной. Наши лидеры тоже редко прыгают более сложные прыжки, но все же бывали заходы на риттбергер, а на финале «Гран-при» Хабибуллина/Княжук даже сделали лутц с акселями.

У мужчин, кстати, тоже не все так очевидно. В первой шестерке — семь четверных, из них один флип и один лутц, остальные — четыре тулупа и один сальхов. В Питере было 11 попыток, все приземлены, один риттбергер на -0,67, другой на «плюсы», дальше пополам сальховы и тулупы. В общем, наши парни в борьбе за бронзу точно не затерялись бы.

Но нашим фигуристам стоит понимать одно: если и когда мы вернемся, отношение к России, и без того напряженное, будет другим. Будут игнорировать в раздевалках, бойкотировать, начнут шарахаться, возможно, придется столкнуться с одиночеством. К этому стоит быть готовым, а федерации — нанять хорошего психолога, если кому-то это поможет справиться с давлением. Время залечит раны, но лечение предстоит долгое. Главное — чтобы не паллиативное.