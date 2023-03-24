Фигурное катание мигрирует в Азию? На ЧМ почти нет равных японкам и кореянкам

Последняя из могикан для Европы — Луна Хендрикс.

Чемпионат мира. Женщины

1. Каори Сакамото (Япония) — 224,61

2. Ли Ха Ин (Корея) — 220,94

3. Луна Хендрикс (Бельгия) — 210,42

4. Изабо Левито (США) — 207,65

5. Маи Михара (Япония) — 205,70

Чемпионат мира в японской Сайтаме пока проходит под диктовку хозяев — следом за победой японской пары до своего второго титула в карьере добралась Каори Сакамото. Каори — едва ли не главный бенефициар ситуации с отстранением российских фигуристок.

Она объективно сейчас сильнейшая в мире без наших девушек, тем не менее сезон у нее был непростой, и даже на чемпионате мира после отличной короткой победа едва не ушла у нее из-под носа из-за обидной ошибки в произвольной. Тем не менее ЧМ показал важную тенденцию — в отсутствие России баланс сил в фигурном катании резко качнулся в сторону Японии и Азии в целом. Есть ли что на это ответить Европе и Америке?

Каори Сакамото. Фото Reuters

Сакамото — новый символ фигурного катания

Каори Сакамото официально вошла в список выдающихся фигуристок мира. В этом спорте редко кто задерживается до 20 лет. Тем более остается успешным. Каори же, когда отметила 20-летний юбилей, словно открыла в себе второе дыхание — главные ее достижения в карьере она взяла как раз за последние два года. И нет, причина не в отсутствии россиян на больших стартах. Взлет Каори начался еще в олимпийский год и отметился ярким перформансом на Играх в Пекине. Дальше она просто выступала на пределе своих возможностей — и не ее проблема, что уровень конкуренции снизился по неспортивным причинам. Недаром даже Татьяна Тарасова в беседе с «СЭ» восхитилась ее прокатом и отметила, что Каори и с россиянками могла бы бороться на равных. Взять два титула на ЧМ подряд — редкость. Взять два титула в зрелом возрасте — редкость вдвойне.

Сакамото словно показывает нам тот мир, который предлагает видеть в будущем ISU. Ведь даже когда Россия и Белоруссия вернутся на международные старты, прежним фигурное катание уже не будет. С возрастным цензом в 17 лет резко меняются правила игры, и гонки за тем, чтобы успеть выиграть все в 15-16 лет и уместить всю карьеру в три-четыре года, больше не будет. В этом теперь нет никакого смысла. Зато есть возможность следить за долгой и тернистой дорогой больших спортсменов к победам. Каори выступала по взрослым, еще когда в числе наших лидеров были Юлия Липницкая и Аделина Сотникова. В деле уже нет ни их, ни Евгении Медведевой с Алиной Загитовой. Да и продолжат ли карьеру Александра Трусова с Анной Щербаковой — большой вопрос. А вот Сакамото, которой через две недели исполнится 23, и не думает заканчивать.

Луна Хендрикс. Фото Reuters

Хендрикс и Левито вдвоем против всей Азии

Во-первых, в этом нет никакого смысла. ISU, судя по всему, пока не собирается допускать россиян. Во-вторых, она действительно получает удовольствие от процесса и ее ничего не сдерживает. Отношение к новому возрастному цензу разное, но одно ясно точно — фигуристки больше не будут мотыльками, которые прилетают на мгновение и исчезают в никуда. Ведь у нас есть и свой отличный пример — Елизавета Туктамышева. Заверши она карьеру после 2014 года или в 2018-м, когда упустила два своих олимпийских шанса, мы бы не узнали о ней очень многое. Как и она сама о себе. Глобально же на ЧМ мы увидели еще одну картину — в текущих реалиях без России первая скрипка, безусловно, за Азией. И вопрос не только в успехах японцев. Школа Южной Кореи также не отстает.

Собственно говоря, ошибка Сакамото едва не стоила Каори золота — настолько была хороша кореянка Ха Ин Ли. Произвольную она у Сакамото выиграла, но последней хватило для общей победы запаса после короткой программы. Тем не менее тенденции налицо, к тому же в топ-6 еще по одной японке и кореянке. С ними бороться отважились только американский вундеркинд Изабо Левито и бельгийка Луна Хендрикс. Хендрикс собралась и забрала бронзу. Можно сказать, даже выгрызла себе место на пьедестале. В ее катании не было присущей ранее легкости и воздушности. Оно и понятно, Луна сейчас явно не в оптимальной форме, что показал и недавний чемпионат Европы в Финляндии. Так что она взяла максимум из того, что могла сейчас. Наверное, как и Левито. Она всем хороша, разве что каскад лутц — риттбергер ее подвел. Но пока ей не хватает опыта.

Анастасия Губанова. Фото Reuters

Губановой могла помешать жара на катке в Сайтаме

Что касается экс-россиянок и русских девушек, выступающих под другим флагом, то для них этот чемпионат мира явно не задался. Опытная Екатерина Куракова, которая уже пятый год выступает за сборную Польши, неудачно провела короткую программу. Но в произвольной ей не то что не удалось отыграть упущенное. Более того, она опустилась еще ниже на несколько строчек. Куракова выглядела неуверенно, кроме того, видимо, сказываются изменения в ее телосложении. 20-летняя спортсменка набрала в весе, отчего сместился центр тяжести, и теперь ей приходится менять свою прыжковую технику. И все же с учетом того, что в детстве Екатерина учила четверные, базовые тройные хочется видеть от нее уверенно в любом состоянии. Иначе на что можно рассчитывать на ЧМ? Еще более печальное впечатление оставила на этом турнире действующая чемпионка Европы Анастасия Губанова.

«Физически я была готова хорошо, но морально уже устала, если честно. Второе дыхание не открылось, я уже даже на каком-то издыхании», — призналась она затем журналистам в микст-зоне. По словам Губановой, она выходила на прокат очень сконцентрированной и спокойной, но, видимо, дело и правда в усталости. Если с первой половиной программы она справилась хорошо, то на вторую ее банально не хватило. Возможно, одной из причин неудачи были и необычные условия для выступления. На катке в Сайтаме было невероятно жарко. Редко такое услышишь от фигуристов, но все просили холодной воды. Еще бы, температура воздуха на арене поднималась до 25 градусов, а над кромкой льда поднимался иней. К счастью, на качество самого покрытия никто не жаловался. Благодаря технологиям лед не подтаивал, луж на нем заметно не было. Тем не менее — явный просчет организаторов, на который закрывает глаза ISU.