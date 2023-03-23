«Стало больше давления». Тутберидзе приехала на чемпионат мира с тремя учениками

Но в Сайтаме пока доминируют японские фигуристы.

Чемпионат мира.

Парное катание. Итоги

1. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) — 222,16

2. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) — 217,48

3. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) — 208,08

Мужчины. Короткая программа

1. Шома Уно (Япония) — 104,63

2. Илья Малинин (США) — 100,38

3. Джунхван Ча (Корея) — 99,64

Япония — практически идеальное место для чемпионата мира-2023. Фигурное катание потеряло в зрелищности из-за отсутствия российских спортсменов, да и в целом в этом виде спорта в мире наблюдается кризис. На чемпионаты Европы и четырех континентов приходило крайне малое количество зрителей. Японцы могли отчасти исправить ситуацию — у них даже билеты на соревнования разыгрываются в лотерее. Болельщиков на арене в Сайтаме действительно было много, но обошлось без аншлага. Хотя было на что посмотреть — на историческое золото в парах и травмированного Шому Уно, который явно не собирался сдаваться.

Травма не стала помехой Уно

Парники порадовали местную публику еще днем. Впервые в истории фигуристы из Японии выиграли чемпионат мира в этом виде программы. Причем парное катание не очень-то развито в стране — японцы могли бы отправлять не одну пару на многие турниры, но выступают только Рику Миура/Рюичи Кихара. И делают это классно, хоть и не безошибочно.

Теперь для японцев непокоренными остались только танцы на льду. А по титулам Миура/Рюичи почти дотянулись до карьерного «Шлема» — не хватает только золота Олимпийских игр. Чемпионат страны, финал «Гран-при» и чемпионат четырех континентов они уже выиграли.

Уно тоже справился со своей задачей — чисто исполнил короткую, на 4 балла опередив Илью Малинина. Причем выступление, а тем более чистое, оставалось под вопросом. Японец получил травму на тренировке и некоторое время даже не выходил на лед. Зато в самый важный момент справился и с флипом, и с тулупом. Произвольная, конечно, посложнее, но будем надеяться, что получится и там.

Илья Малинин. Фото Reuters

Малинин учел ошибки финала «Гран-при» и по технике выиграл в короткой программе, исполнив все элементы на четвертый уровень и плюсы. «Было круто. Чувствовал себя в моменте, наслаждался своим выступлением. Очень рад быть здесь. Целый сезон я работал ради этого момента, много тренировался. Чувствовал невероятную мотивацию. Сделал ли какие-то выводы после неудачной короткой в финале «Гран-при»? Если посмотреть на то выступление, то там было много ошибок, много всего, над чем требовалось работать. Мы все разобрали, каждый день пытались исправить эти недочеты. Рад, что получилось уделить время всему этому. Это помогло большей стабильности и чистоте в короткой программе здесь, в Японии», — рассказал американец в комментарии корреспонденту «СЭ».

Чистыми выступления получились еще у нескольких человек — Джунхван Ча, Кигана Мессинга, Кевина Эймоза, Джейсона Брауна. Все эти разные по стилю фигуристы откатались классно. Шому и Джейсона разделяет 10 баллов, но это отыгрывается.

Трио от Этери

Этери Тутберидзе привезла на чемпионат мира трех учеников — Нику Эгадзе, Мориса Квителашвили и Даниэля Грассля. У Ники получилось далеко не все — он даже не прошел в произвольную программу. Морис в субботу выступит, хотя он только 21-й. В прошлом году грузинский фигурист занял на ЧМ четвертое место. Квителашвили весь нынешний сезон борется с травмой, о чем он достаточно искренне рассказывал в комментариях СМИ.

«Заматываю ногу в коньке, хоть как-то это держит. Не так больно, поэтому со здоровьем чуть получше. Мы совмещали тренировки и лечение, от лечения получили много плюсов. Пока не знаю, будет ли после чемпионата мира больше времени на восстановление, возможно, появятся какие-то соревнования или шоу. Плавающий график. Подошел в хорошей форме, жаль, что не получились какие-то элементы, которые планировались. Нога не беспокоила, когда выходил на прокат, был хорошо разогрет. Сильной боли не чувствовал. Тренеры балансируют нагрузку», — прокомментировал Морис состояние здоровья после короткой программы.

Морис Квителашвили. Фото Global Look Press

В конце общения со СМИ он пожелал удачи Даниэлю Грасслю, который выступал самым последним. Итальянец в середине сезона появился в группе Этери Тутберидзе, и на чемпионате Европы у него мало что получилось. Были ошибки в короткой и на ЧМ, где он стал восьмым, но настроение спортсмена разительно отличалось от январского. Там казалось, что он вот-вот расплачется. Сейчас же все пять минут общения Грассль улыбался и даже смеялся, при этом искренне говоря, например, что в Москве ему одиноко.

— Привык ли я к работе с Тутберидзе? Конечно, с ней все иначе, — говорит Даниэль. — Но я в процессе и очень рад, что уже видны результаты работы. И это всего второе соревнование вместе. Конечно, я уже думаю о следующем сезоне, буду тренироваться все лето. Сфокусируюсь на этом, чтобы подойти в классной форме. Помогло ли, что Этери выводила на лед на чемпионате мира? Для меня стало больше давления (смеется). Хотел показать ей, как борюсь. Очень круто, что она здесь. Мне надо к этому привыкнуть. Я нервничал, но очень рад.

Даниэль Грассль. Фото Reuters

Он также добавил: «Этери была довольна после моего выступления. Она всегда хорошо ко мне относится, мне она очень нравится, очень приятно тренироваться под ее руководством. Это важнее всего. Не забывайте, я перешел в середине сезона, из-за этого было сложно работать».

Грассля очень вдохновляют и мотивируют российские фигуристки — уже в 12 лет они порой прыгают лучше, чем он. Так что теперь он хочет их обойти: «Конкуренция на тренировках с ученицами Тутберидзе? Да, мне это действительно помогает. Мне очень нравится смотреть соревнования одиночниц, особенно российских. У них очень много силы. Впечатлен тем, как девочки 12 лет прыгают четверные и делают это лучше меня (смеется). Это меня мотивирует. Моя цель в следующем сезоне — быть лучше, чем все они. Это сложно, но я приложу все усилия».

Произвольная программа одиночников состоится в субботу, 25 марта. Шома Уно может стать двукратным чемпионом мира, но конкуренция будет жестокой. Произвольная у женщин, где лидирует японка Каори Сакамото, пройдет 24 марта.