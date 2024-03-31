Вице-чемпионка Европы подводит итоги сезона.

На прошлой неделе завершился чемпионат мира в Монреале — последний крупный старт сезона-2023/24. Отличный повод подвести итоги и оценить, в каком состоянии как международное фигурное катание, так и российское. Тем более что на третий год изоляции можно увидеть ситуацию в перспективе. В разговоре с «СЭ» свое мнение об уровне как российских, так и зарубежных стартов высказала вице-чемпионка Европы в парном катании Вера Базарова. Помимо прочего, эксперт рассказала о смене гражданства спортсменами, выступлении под нейтральным флагом и допинговой дисквалификации Камилы Валиевой. Полную версию разговора смотрите на YouTube-канале «Кваксель», ниже — главные цитаты нашего гостя.

У нас даже у юниоров программы сложнее, чем у канадской чемпионки мира

Смотрела чемпионат мира — раньше я этого не замечала — но разница в уровне колоссальная между нашими спортсменами и иностранцами. Взять ту же Спартакиаду сильнейших, сложность программ, конкуренция — небо и земля. С пометкой на мужское одиночное и танцы, Илья Малинин, Мэдисон Чок и Эван Бейтс хороши. Но вот что касается женского одиночного и особенно парного катания, уровень упал в разы.

За Деанной Стеллато-Дудек раньше не следила. На ЧМ мы увидели какие-то базовые элементы, два тройных выброса, сольный тройной прыжок и комбинацию тройного с акселем полтора оборота и два с половиной. У нас даже юниоры исполняют программы сложнее. И когда ты видишь, что чемпионы мира делают такой контент... Само катание, компоненты им ставят девятки — это странно. Одни беговые шаги в программе. У нас сложные переходы, программы у топовых пар на грани танцев и пар. Но при этом они и прыгают, и делают парные элементы на уровне. Есть пары с четверными элементами. А тут у второго места двойной сальхов. На наших соревнованиях чемпионы мира были бы четвертыми, если даже не ниже.

Придерживаюсь мнения, что всего должно быть в меру. Вопрос, конечно, не пары недель или месяцев, а сезона. Много факторов должно срастись, чтобы у возрастного спортсмена была мотивация вернуться. Поддержка федерации, Деанну поддерживают, как мы видим. Что там в Канаде, совсем, получается, некому кататься? Если мы не видим прыжки, то взамен должно быть что-то новое. На что будут делать акцент. А судя по канадским парам, мы не видим экшен-переходов, актерского мастерства.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

По энергетике Степанова и Букин не хуже американцев Чок/Бейтс

Петросян выглядит на несколько голов выше всех остальных. После Саши Трусовой, Анны Щербаковой, когда мы видели одни четверные, сейчас соревнования без ультра-си смотреть непривычно. Но глядя на мировую арену, можно сказать: там их тоже нет. Специально смотрела все распечатки, ни одного четверного, ни тройного акселя. В России Каори Сакомото боролась бы за тройку, но за чемпионство Петросян — безоговорочный лидер.

В танцах очень нравятся программы Александры Степановой и Ивана Букина в этом сезоне. Поражает, с какой скоростью они вернулись в спорт, набрали форму. Какие-то технические моменты в танцах я не могу отметить, не особо разбираюсь. Но визуально, по эмоциям, душевно они мне очень нравятся, кажется, что не хуже тех же американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса. Если разбираться детально по уровням, то, возможно, где-то до них и не дотягивают.

Галлямов в будущем может пойти в политику — он здорово работает с медиа

MVP сезона для меня — это Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Знаю, что у них после Олимпиады, как у многих спортсменов, был спад, который они преодолели и выиграли в этом сезоне все старты с прокатами, близкими к идеальным. При этом они себя проявляют и с какой-то медийной стороны, интересной подачей. Для меня раньше эталоном пары были Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, сейчас — Мишина и Галлямов.

С ребятами не особо знакома, но поздравляла их в соцсетях. Дело даже не во внешней конкуренции, Мишина и Галлямов делали все настолько идеально, безупречно и уверенно, что не было к ним никаких вопросов. Галлямов, кстати, неплохо работает с медиа, возможно, в будущем будет подаваться куда-то в политику. Многие спортсмены потом идут в политику.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бойкова и Козловский изучают четверной выброс — и это влияет на тройной

Александра Бойкова с Дмитрием Козловским не сказать что провалили сезон. Возникали небольшие помарки, ошибки, на той же Спартакиаде в Магнитогорске. На уровне других пар они были бы чемпионами. Но с такими лидерами, как Мишина/Галлямов, ошибаться было нельзя. У них первый сезон, так что сложно делать какие-то выводы. Первый сезон — это всегда сложно, к тому же тут несколько человек, они привыкли работать конкретно с Тамарой Николаевной Москвиной, а теперь надо в большой команде, когда каждый тренер отвечает за что-то свое. У меня была похожая ситуация, когда я переходила к Нине Михайловне Мозер. Даже у детей бывает период адаптации.

Техника не меняется, каждый специалист видит нюансы по-своему. Но опытный тренер понимает, что если элемент и так хороший, то его лучше не трогать. Если образ подходит, стиль катания — то лучше не менять. Бывает, когда тренер пытается резко все поменять, но на высоком уровне такое почти не встречается. Работа над изучением многооборотного прыжка, выброса, подкрута ломает технику более простого элемента. Мы начинали с Андреем Депутатом изучать четверной подкрут, и у нас полностью тогда сломался тройной. Вообще не могли его делать.

У нас какая-то мода менять партнеров — жить людям скучно

Из опытных пар у нас остались в танцах только Степанова с Букиным и Елизавета Худайбердиева с Егором Базиным. Остальные гуляют. Может быть, танцоры более эмоциональные люди, в парах такого меньше. Вспомнить, как распались Елена Ильиных и Никита Кацалапов, со стороны было непонятно: почему, что случилось. Были личностные нюансы, но какие объективные причины? Зачем? Если получается, то лучше держаться вместе. А у нас какая-то мода менять партнеров, тренд. Заняться людям нечем, скучно. Живите дружно!

Многие пары теряют личную связь, но остаются в спорте. Разделяют работу и личное, это и по жизни хороший совет для всех. В первую очередь работать с парой должен тренер, причем предвидеть заранее такие ситуации, готовить психологически ребят. Он должен быть в курсе, какие отношения между партнерами, работать с психологами, пока не случилось какой-то яркой стычки. Отношения — это отношения, а работа — работа. Мало ли, отношения разрываются, но работе мешать не должно.

Владислав Дикиджи. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дикиджи раскрылся по ходу сезона — стал увереннее, чувствует себя статно

Открытие сезона — Влад Дикиджи. Он достаточно высокого роста для одиночника, не то чтобы маленький-худенький такой, легонький. Достаточно длинные конечности. Но он прыгает четверной аксель. На мой взгляд, хорошая попытка, а все эти q, недокрут в четверть оборота... Их то замечают, то нет, тут нужно внимательно смотреть с разных углов повторы. На беглый взгляд все здорово, чистый элемент.

У Влада немного своеобразное катание, но программы — видно, что поставлены конкретно под него. Подобрана музыка, здорово скрываются недостатки. К тому же, наблюдая за ним по ходу сезона, вижу, что парень раскрепостился, раскрылся. Когда у спортсмена появляется уверенность в себе, даже если ничего не меняется в технике скольжения, нет специально работы плотной над хореографией, если появляется внутренняя уверенность, то это отражается на катании, чувствует себя спортсмен более статно. В плане презентации себя есть прогресс.

Что касается Ильи Малинина, то у американца виден постоянный прогресс. Кажется, что вот он уже, потолок, но нет, Илья старается делать все более сложные вещи. Прибавляет в катании, так что ждем к следующему сезону новые вещи от него. Уже четыре с половиной есть, значит направлены на пятерные.

Непонятна концепция турнира «Русский вызов»

Для меня не понятна концепция турнира, когда перемешаны друг с другом и пары, и танцы, и одиночники. В прошлом году я не особо за ним следила, в этом смотрю — все соревнуются друг с другом сразу. И как это оценивать? Специалист должен разбираться в актерском мастерстве, постановках, идее номера... Понятно, что есть приглашенные звезды из мира театра, шоу-бизнеса. Но в любом случае, как это судить, я не понимаю. К тому же все заканчивается скандалами. Каких-то спортсменов не допускают, с победой Ягудина люди не согласны, все нечестно... Может, Первый канал специально устраивает такой вброс для обсуждений? На мой взгляд, лучше убрать спортивную составляющую в принципе, а оставить как шоу. Но тогда непонятно, в чем особенный интерес.

Что касается победы Ягудина, он явно отличается от всех. Он другой, показывает нечто особенное, удивляет, заставляет всплакнуть. Умеет пробирать на эмоции, может, поэтому он побеждает? Определять рамки тематики номеров — нормальный шаг, так хотя бы проще оценивать, кто лучше справился с заданием. Не скажу, что все номера были грустные, отмечу «Служебный роман» Шанаевой и Дрозда, «Бриллиантовую руку» Худайбердиевой и Базина, они веселые. Понравился номер Синициной с Кацалаповым, лирическая песня, очень красиво.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вокруг истории с дисквалификацией Валиевой ощущение какого-то бардака

Событие года, увы, это решение по Камиле Валиевой. Вокруг нее развивались все новости, это трагедия. Честно, ощущение какого-то бардака. Самое главное — никто не дает никаких конкретных ответов. Они каждый день разные, и столько версий. Вот честно, я как человек, который наблюдает со стороны, но, как и все, поддерживаю Камилу. Но когда начинаешь читать материалы дела... В какой-то момент я запуталась. Все это выглядит как фейк. Когда много разных версий — это не внушает доверия. И сложно сказать, кто так ошибся, что настолько разные показания. Почему нельзя было сразу выстроить одну линию защиту? А сейчас гораздо больше подозрений и негатива, что не несет никакой позитивной тенденции по сокращению срока дисквалификации.

Допинг в фигурном катании может сыграть свою роль только в плане выносливости, помочь сердечно-сосудистой системе. В случае с моим партнером Юрием Ларионовым был даже не собственно допинг, а мочегонное вещество, выводящее средство. Его чаще используют как диуретик для сгонки веса. Но вопрос, насколько это оправдано. Просто согнав вес, ты не запрыгаешь тут же. Это придает какую-то уверенность, стабильность для проката программ. А для изучения и исполнения новых элементов — не думаю. У нас технический вид спорта, каким бы ты ни был резким и сильным, без изучения техники не запрыгать. И все же: раз есть антидопинговые правила — все должны их выполнять.

С Камилой случай беспрецедентный — столько людей ждут свои медали больше двух лет. Когда у моего партнера была допинговая дисквалификация, нам пришлось возвращать медали, которые уже были выданы. Призовые за два старта возвращали и медали. Отправляли по почте в федерацию. Там была пара, которая каталась рядом с нами в Перми. Но напрямую передать было нельзя — только через ISU. В моменте спортсмену, как правило, приятно увидеть лишние призовые, но вот этого чувства победы — такого я не видела.

Вера Базарова. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Хотела перейти в Азербайджан, но мне сразу сказала федерация — нет

Непонятно, как технически был оформлен переход Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Но в целом сыграл фактор личности, были договоренности. У нее американское гражданство, возможно, оформили и грузинский паспорт. И раз двойное гражданство... Но я удивлена, что открыты трансферы. И раньше переход был сложной историей при других политических обстоятельствах, нужно было ждать карантин. Любовь Илюшечкина долго ждала перехода. Когда мы катались с Андреем и второй год подряд занимали максимум пятое место на чемпионате России, была идея перейти в Азербайджан, если не ошибаюсь. Но наша федерация сразу сказала — нет.

Все понимают, что даже шестая российская пара в другой стране будет номером один. Но это ведь все равно наши спортсмены. Анализировала эту ситуацию по себе. Не для красного словца, но по прошествии времени я стала себя стыдить, что у меня в принципе было желание сменить гражданство. Какое-то чувство такое, что я всю жизнь каталась за Россию, а теперь буду менять паспорт... Что это? Зачем? Будто предательство даже. Так что здорово что нас не отпустили, иначе я бы потом себя корила за такой шаг.

Надо потихоньку выбираться из изоляции — пусть и под «серым» флагом

Хочется верить, что мы вернемся на международную арену. Уже третий сезон в изоляции... Сейчас важно вести себя лояльнее. И тогда, может, нас выпустили бы пораньше. Те же скандалы с антидопингом возвращению явно не помогают. Я придерживаюсь мнения, что надо потихонечку выбираться из изоляции, пусть пока и под «серым» флагом. Но и в России турниров достаточно. В целом видно, что наше фигурное катание если даже и не растет по уровню, то точно не падает. Не становится хуже конкуренция, даже у мужчин все первые места — это парни с серьезным набором четверных.

У нас теперь есть свой парень, который владеет акселем в четыре с половиной оборота. А на международной арене в пятерке Джейсон Браун. Он всегда, конечно, катался без четверных, но до сих пор занимает высокие места. Я участвую в шоу, у нас все парни откатают, на мой взгляд, не хуже него, а им уже по 45 лет. Евгений Семененко, на мой взгляд, точно был бы в тройке на чемпионате мира. Единственное, хочется поменьше скандалов, побольше спорта. Сейчас модно смешивать спорт и шоу-бизнес, но на пользу ли это идет самим спортсменам? Я не сторонник такой гремучей смеси. Ребята пытаются проявить себя, но почему-то не на льду, а как-то иначе.