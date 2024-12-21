Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 18:40

Сотникова — о тренерской карьере: «Я пока не могу назвать себя сильным тренером»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская фигуристка Аделина Сотникова в интервью «СЭ» оценила выступление Камиллы Нелюбовой на чемпионате России-2025 в Омске, которой помогала в подготовке к турниру. 16-летняя спортсменка заняла 16-е место (169,04 балла).

— Оцените выступление Камиллы Нелюбовой, которой вы помогали в подготовке к чемпионату России. Можете сравнить тренерское волнение и волнение фигуриста, которое было у вас, когда выступали сами?

— Это разные эмоции и ощущения. Когда катаешься сам, волнуешься меньше, чем когда стоишь за бортиком. Потому что понимаешь большую ответственность как тренера, хоть я и тренер-консультант. Понимаешь, что чемпионат России — это серьезный старт. Надо показать результат здесь и сейчас. Половина сезона позади. Форма уже должна быть набрана настолько, что надо просто выходить и кататься. К сожалению, эмоции и волнение у многих спортсменов берут свое. Не всем удается показать идеальное катание. Но значит, надо сделать выводы, выходить на больше соревнований, накатывать программы, чтобы чувствовать себя как рыба в воде.

— Какие ощущения в роли тренера-консультанта? Понимаете, что тренировать — это ваше? Не все элитные спортсмены становятся сильными тренерами.

— Я пока не могу назвать себя сильным тренером, но как консультант, думаю, я хороша (улыбается).

Аделина Сотникова. «Не удивлюсь, если через пару лет я буду в шоке от того, что фигуристы вытворяют на льду». Сотникова — об итогах ЧР и допуске на Олимпиаду

Фигурное катание
Аделина Сотникова
Читайте также
ВС РФ нанесли удар по объектам энергетики ВПК Украины
В ФРГ подтвердили гибель пяти человек при ЧП в Магдебурге
Колесников победил Лифинцева на дистанции 50 метров на Кубке Сальникова
Владислав Дикиджи впервые выиграл чемпионат России по фигурному катанию
Россия осталась без Лиги чемпионов, матчей сборных придется ждать еще два года. В РФС заговорили о возвращении нашего футбола, но оно получится максимально тяжелым
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
Материалы сюжета Чемпионат России по фигурному катанию 2025: новости и материалы, расписание и результаты турнира
Смена власти: Дикиджи стал новым чемпионом России, Гуменник и Кондратюк провалили произвольную
Произвольная программа Евгения Семененко на чемпионате России: видео
Произвольная программа Глеба Лутфуллина на чемпионате России: видео
Фигурист Игнатов: «Чемпионат России прошел в борьбе с самим собой и обстоятельствами»
Произвольная программа Владислава Дикиджи на чемпионате России: видео
Произвольная программа мужчин на чемпионате России: Дикиджи впервые стал чемпионом страны
Сегодня
Вчера
Неделя