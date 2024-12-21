Энберт назвал ожидаемой победу Дикиджи на чемпионате России: «Он подходил на самом пике во всех аспектах»

Серебряный призер Олимпиады Александр Энберт прокомментировал «СЭ» золото Владислава Дикиджи на чемпионате России-2025 в Омске в мужском одиночном катании.

20-летний спортсмен по сумме двух программ набрал 297,10 балла.

«Хоть Владислав и не блистал в короткой программе, зато сегодня он показал себя просто невероятно. Сложность контента и чистота исполнения в его произвольной программе позволили занять первое место, хотя, в какой-то степени, его победа была ожидаема. К этому чемпионату России он подходил на самом пике во всех аспектах, показал свой высокий уровень, и заслуженно победил», — сказал Энберт «СЭ».

Серебряную медаль турнира завоевал Глеб Лутфуллин (283,02 балла), бронзовым призером стал Евгений Семененко (281,65).

Денис Сафронов