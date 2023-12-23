Чемпион мира из России процитировал Роналду: «Чтобы прыгнуть выше надо сделать шаг назад»

Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в дуэте с Анастасией Мишиной, после проката произвольной программы на чемпионате России поделился своими впечатлениями от турнира.

«Интересный чемпионат России был, есть что вспомнить, были интересные и приятные моменты. Доволен как все прошло, мы готовились и показали то, что и готовили на тренировках, полный результат. Не было каких-то непредвиденных ситуаций, все прошло на ура. Организация на высшем уровне, это запоминается. Не припомню где-то на таком уровне проведение соревнований, как Челябинске. Я здесь в третий раз и каждый раз видно, что ситуация улучшается.

Еще и погода была отличная, не нужно было одеваться как на Северный полюс. На прошлом чемпионате страны на улице было тяжело проводить больше 10 минут, хотя я хорошо оделся. А здесь хотелось на автобус успеть, понимал, что не успею переодеть коньки и в коньках пошел в тренировочной куртке и все было нормально, было очень тепло. Такие сразу вайбы детства.

Говоря о поражении в прошлом году, то хочется процитировать Криштиану Роналду: «Чтобы прыгнуть выше надо сделать шаг назад». Готовим новый показательный номер и зрителям это точно понравится. Вот честно, все реально кайфанут, упасть должны от номера. Моя жизнь поменялась максимально, был дебют в медиалиге и прочие новые проекты, которые нужно в следующем сезоне наконец-то начинать реализовывать. Идея уже есть, так что все будет», — сказал Галлямов.

Дуэт Мишина/Галлямов занял первое место и набрал 244,85 балла по сумме двух программ. Этот результат выше установленного ISU мирового рекорда, однако он не будет ратифицирован Международным союзом конькобежцев как установленный на национальных стартах.