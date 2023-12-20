Гендиректор ФФККР Коган — представителям СМИ: «Фейки не приносят в наш вид спорта ничего хорошего»

Генеральный директор федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске прокомментировал информацию о том, что представители ФФККР запретили фигуристам высказывать критику о работе федерации.

«Я бы хотел попросить представителей СМИ объективно говорить о нашем виде спорта, об успехах фигуристов. К сожалению достаточно много не самых профессиональных авторов, которые хотят поставить в заголовок что-то горящее. Я говорю жестко, но откровенно. Прочитал от «Матч ТВ» информацию, от источника, что якобы федерация строго выговорила юниоров после их критики отеля в Самаре… Я бы хотел увидеть того, кто это написал. Узнать вообще, что это за источник такой. Потому что я этого не говорил, Антон Сихарулидзе тоже. Может кто еще из представителей федерации был?

Если так сочинять, то могу сказать что по данным источника может быть «Матч ТВ» не будет показывать спортивные передачи больше. Это мне источник сказал, могу такое выдать? Так что эти фейки ничего не приносят в наш вид спорта, наши соревнования уникальны, их смотрит большое количество как зарубежных фанатов, так и отечественных. Так что давайте говорить о тех подвигах, которые спортсмены будут добиваться на льду», — сказал Коган.

После этапа российской серии «Гран-при» в Самаре появилась информация о неподобающих условиях в гостинице «Волга», где жили юниоры во время соревнований. После этого в ряде СМИ появились публикации о том, что высказавшие в соцсетях критику фигуристы получили выговор от представителей ФФККР.