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Сегодня, 14:47

Короткая программа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России: видео

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский представили короткую программу на чемпионате России-2025
Алина Савинова
Фигуристы Дмитрий Козловский и Александра Бойкова.
Дмитрий Козловский и Александра Бойкова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Появилось видео короткой программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Спортсмены допустили падение на выбросе и получили от судей 73,40 балла за выступление. Они занимают промежуточное третье место в соревнованиях спортивных пар.

Видео проката Бойковой и Козловского доступно на сайте Первого канала.

После первого соревновательного дня лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,95). Вторыми идут Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (74,17).

Фигурное катание
Александра Бойкова
Дмитрий Козловский
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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