Короткая программа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России: видео

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский представили короткую программу на чемпионате России-2025

Появилось видео короткой программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Спортсмены допустили падение на выбросе и получили от судей 73,40 балла за выступление. Они занимают промежуточное третье место в соревнованиях спортивных пар.

Видео проката Бойковой и Козловского доступно на сайте Первого канала.

После первого соревновательного дня лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов (82,95). Вторыми идут Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (74,17).