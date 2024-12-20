Произвольная программа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России: видео

Сегодня, 15:32
Появилось видео произвольной программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
За вторую часть соревнований фигуристы получили 142,97 балла. Они стали серебряными призерами турнира с общим результатом 216,37 балла.
Видео проката Бойковой и Козловского доступно на сайте Первого канала.
Победителями чемпионата России среди спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,40). Бронза у Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука (214,15).