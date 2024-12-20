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Сегодня, 15:32

Произвольная программа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России: видео

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский представили произвольную программу на чемпионате России-2025
Алина Савинова
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Появилось видео произвольной программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

За вторую часть соревнований фигуристы получили 142,97 балла. Они стали серебряными призерами турнира с общим результатом 216,37 балла.

Видео проката Бойковой и Козловского доступно на сайте Первого канала.

Победителями чемпионата России среди спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,40). Бронза у Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука (214,15).

Источник: Первый канал
Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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