Произвольная программа Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России: видео

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский представили произвольную программу на чемпионате России-2025

Появилось видео произвольной программы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

За вторую часть соревнований фигуристы получили 142,97 балла. Они стали серебряными призерами турнира с общим результатом 216,37 балла.

Видео проката Бойковой и Козловского доступно на сайте Первого канала.

Победителями чемпионата России среди спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,40). Бронза у Натальи Хабибуллиной и Ильи Княжука (214,15).