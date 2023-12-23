Бойкова — о чемпионате России: «Турнир не прошел для нас успешно, зато есть чему поучиться»

Чемпионка Европы Александра Бойкова, которая выступает в паре с Дмитрием Козловским, после проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске рассказала о своих впечатлениях от турнира.

«Этот чемпионат России не прошел для нас безупречно, но так бывает, зато есть чему поучиться и из чего вынести опыт. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем радовать всех болельщиков чистыми прокатами и только победами. Из важных событий года прежде всего отмечу смену города, переезд из Петербурга в Москву, смена команды. Еще у меня появилась кошка маленькая, ей шесть месяцев», — сказала Бойкова.

Бойкова и Козловский по сумме двух прокатов в Челябинске набрали 236,22 балла и заняли второе место.