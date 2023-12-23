Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 16:12

Бойкова — о чемпионате России: «Турнир не прошел для нас успешно, зато есть чему поучиться»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Чемпионка Европы Александра Бойкова, которая выступает в паре с Дмитрием Козловским, после проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске рассказала о своих впечатлениях от турнира.

«Этот чемпионат России не прошел для нас безупречно, но так бывает, зато есть чему поучиться и из чего вынести опыт. Надеюсь, что в дальнейшем мы будем радовать всех болельщиков чистыми прокатами и только победами. Из важных событий года прежде всего отмечу смену города, переезд из Петербурга в Москву, смена команды. Еще у меня появилась кошка маленькая, ей шесть месяцев», — сказала Бойкова.

Бойкова и Козловский по сумме двух прокатов в Челябинске набрали 236,22 балла и заняли второе место.

Фигурное катание
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
0
Читайте также
Три человека ранены в результате атаки дрона-камикадзе в Белгородской области
На границе РФ и Польши образовалась пробка из 300 авто с иностранными номерами
В Челябинске пациент устроил погром в кабинете врача во время приема
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2024: основные материалы и обзоры
Фигуристка Горбачева назвала свою ошибку в прокате недопустимой
Фигуристка Тутберидзе отказалась общаться с журналистами. Она занимает последнее место на чемпионате России
Радионова: «Чисто по-человечески хотелось бы, чтобы Гуменник взял уже свое золото»
Валиева, Петросян, Муравьева: кто выиграет золото чемпионата России? Онлайн-трансляция
Радионова: «Степанова с Букиным лучшие. Остальным парам еще нужно доказать свой авторитет»
Щербакова объяснила, почему делает прыжки в шоу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Фигурист Козловский — о дне рождения во время чемпионата России: «Легче переносить неудачи, все-таки важный для тебя день»

Мишина и Галлямов: видео произвольной программы на чемпионате России-2024