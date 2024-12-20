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Сегодня, 13:52

Произвольный танец Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России: видео

Александра Степанова и Иван Букин представили произвольный танец на чемпионате России-2025
Алина Савинова
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Появилось видео произвольного танца Александры Степановой и Ивана Букина на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

Фигуристы набрали за свое выступление 130,34 балла. По сумме двух программ у них 215,96 балла. Спортсмены заняли первое место в танцах на льду на соревнованиях в Омске и стали четырехкратными чемпионами России.

Видео проката Степановой и Букина доступно на сайте Первого канала.

Второе место на чемпионате России среди танцевальных дуэтов заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин (209,01), третье — Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный (208,56).

Источник: Первый канал
Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
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