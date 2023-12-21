Степанова оценила баллы за ритм-танец на чемпионате России: «Видимо, создают конкуренцию»

Двукратная чемпионка России Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, оценила баллы за ритм-танец на чемпионате России в Челябинске. Пара получила 86,90 балла и идет на промежуточном первом месте.

— Много говорили о том, что в России недостаточная конкуренция. Вот ее, видимо, создают, таким образом. Сегодняшним днем довольны: прекрасная организация, второй раз в Челябинске — и тут невероятно организуют соревнования. Такой лаунж, на любой вкус. К организации подходят очень серьезно.

Мы себя сравниваем с западными ребятами, иностранцами. Все равно все краем глаза на них смотрим. Поэтому хочется узнать про оценки. По ощущениям было потрясающе. Мы вторые по баллам за ритм-танец в мире? Отлично, будем стремиться к первому результату. У нас до нашего перерыва так сложилось, что была первая пара России, следом шли мы, а потом все остальные. И третье место всегда смотрелось, была борьба за него, — сказала Степанова.

Произвольный танец фигуристы представят в пятницу, 22 декабря. Степанова и Букин вернулись после паузы в карьере — фигуристы пропустили прошлый сезон из-за декрета партнерши.