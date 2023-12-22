Степанова — о рождении дочери: «Это была огромная мечта. Это чувство ни с чем никогда не сравнится»

Призер чемпионатов Европы Александра Степанова, выступающая в танцах на льду в дуэте с Иваном Букиным, поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России в Челябинске и рассказала о том, как ее изменило родительство. Степанова вышла замуж за Владислава Малинова и в этом году у молодой семьи родилась дочка.

— Это был однозначно самый запоминающийся чемпионат России для меня. Так много перемен... Был пропуск сезона, потом поменяли тренеров и перешли в другую команду, новые условия... Сезон был крайне ответственный и в каких-то моментах был очень сложный. В чем-то непривычный, в чем-то мы приобрели, поэтому он и, правда, запомнится нам надолго.

В этом году для меня случилась огромная мечта, долгих лет. Мое самое сокровенное — родилась дочка. Так что — это мой самый счастливый год. Это чувство ни с чем не сравнится никогда. Для мужчины родительство — это стимул больше работать. Я вижу, как Ваня много работает, про себя могу сказать, что я стала более счастливой, спокойной.

Как изменилось наше катание? Я надеюсь, что слова людей, которые говорят в наш адрес замечания тут будут справедливы, поскольку себя судить тяжело. Но доверюсь близким, которые говорят, что в катании появилась легкость. Мы стали более раскрепощенными на льду, и очень важно, чтобы мы исполняли все свои программы с такой легкостью. У нас потихонечку это начинает появляться, так что будем и дальше развиваться и расти, — сказала Степанова.

Степанова и Букин после годичного перерыва вернулись в спорт и выиграли чемпионат с результатом в 217,72 балла.