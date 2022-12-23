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Чемпионат России

Сегодня, 08:55

Трусова снялась с чемпионата России из-за болезни

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова снялась из-за болезни с чемпионата России-2023 в Красноярске. Информация об этом подтверждена на сайте Федерации фигурного катания России.

Ранее снялся молодой человек 18-летней российской спортсменки, олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк — его беспокоит травма спины.

Одиночницы выступят с короткой программой сегодня, 23 декабря, 15.25 по московскому времени.

Трусова также является двукратной бронзовой призеркой чемпионатов Европы (2020, 2022) и обладательницей бронзы чемпионата мира-2021.

Камила Валиева. Чемпионат России по фигурному катанию: расписание соревнований 23 декабря
Источник: https://fsrussia.ru/news/novosti/aleksandra-trusova-snyalas-s-chempionata-rossii-po-meditsinskim-pokazaniyam
Фигурное катание
Александра Трусова
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