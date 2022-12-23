Трусова снялась с чемпионата России из-за болезни

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова снялась из-за болезни с чемпионата России-2023 в Красноярске. Информация об этом подтверждена на сайте Федерации фигурного катания России.

Ранее снялся молодой человек 18-летней российской спортсменки, олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк — его беспокоит травма спины.

Одиночницы выступят с короткой программой сегодня, 23 декабря, 15.25 по московскому времени.

Трусова также является двукратной бронзовой призеркой чемпионатов Европы (2020, 2022) и обладательницей бронзы чемпионата мира-2021.