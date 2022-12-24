Алексанян завершил карьеру после чемпионата России

Тренер Анжелика Крылова рассказала, что Александр Алексанян, который выступает в паре с Владой Павлениной, завершит карьеру после чемпионата России по фигурному катанию.

«Александр принял решение завершить карьеру, но мы пока этот вопрос с ним не обсуждали. Думаю, он поторопился, но раз ситуация складывается таким образом, будем искать Владе нового партнера. Она еще молода — ей 18 лет, она намерена продолжать карьеру», — приводит слова Крыловой ТАСС.

На чемпионате России 18-летняя Павленина и 23-летний Алексанян заняли десятое место.