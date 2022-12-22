Алексей Горшков: «Ребятам было тяжелее кататься после болезни Хаврониной»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Горшков высказался о выступлении пары Ирина Хавронина — Дарио Чиризано на чемпионате России.

«Сейчас-то уже бессмысленно говорить об этом. Но кататься оказалось действительно тяжелее, чем предполагали сами ребята», — приводит слова Горшкова RT.

Ранее в СМИ сообщалось, что 18-летняя фигуристка серьезно переболела гриппом с высокой температурой перед турниром.

Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске завершится 24 декабря.