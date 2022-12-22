Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 14:33

Алексей Горшков: «Ребятам было тяжелее кататься после болезни Хаврониной»

Алексей Горшков рассказал, что стало причиной плохого выступления пары Хавронина — Чиризано
Виталий Косик
Корреспондент
Ирина Хавронина и Дарио Чиризано.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram пїЅпїЅпїЅпїЅ

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Горшков высказался о выступлении пары Ирина Хавронина — Дарио Чиризано на чемпионате России.

«Сейчас-то уже бессмысленно говорить об этом. Но кататься оказалось действительно тяжелее, чем предполагали сами ребята», — приводит слова Горшкова RT.

Ранее в СМИ сообщалось, что 18-летняя фигуристка серьезно переболела гриппом с высокой температурой перед турниром.

Чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске завершится 24 декабря.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://russian.rt.com/sport/news/1089410-gorshkov-havronina-chirizano
Ирина Хавронина / Дарио Чиризано
0
Читайте также
Полный шок. Жамнову поставили «неуд», у сборной России будет новый тренер
Овечкин пробил за карьеру 165 вратарей. И это не предел
Раненого в Донецке Рогозина доставили в госпиталь в Ростове-на-Дону
МИД РФ сообщил об отказе Еревана от участия во встрече по мирному договору с Баку
Врач назвал самый частый вид рака у мужчин
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Чемпионат России по фигурному катанию 2023: главное о турнире
Елена Радионова назвала тройку призеров чемпионата России у женщин
Кондратюк выпал из гонки за медали. У мужчин неожиданный лидер на чемпионате страны
Появилось видео короткой программы Петра Гуменника на чемпионате России
Появилось видео ритм-танца Худайбердиевой и Базина на чемпионате России
Гуменник ответил на вопрос, чему его научил чемпионат России по прыжкам
Полупустая арена и прекрасные девушки: фото с победы Худайбердиевой и Базина в ритм-танце
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Лидер чемпионата России по фигурному катанию довел до слез своего тренера

Кондратюк — о травме: «Пока присутствует сильная боль»