Мишин: «Ветлугин и Лутфуллин сегодня не накатали на топ-10, а Семененко откатал на второе место»

Российский тренер Алексей Мишин высказался о выступлении своих учеников на чемпионате России в Челябинске.

«Матвей Ветлугин и Глеб Лутфуллин сегодня не накатали на топ-10, а Женя Семененко откатал на второе место. Сегодня так получилось», — приводит слова Мишина Metaratings.ru.

21 декабря на чемпионате России мужчины представили короткую программу. Лидером после нее стал Владислав Дикиджи, Семененко занял второе место, а замкнул тройку Дмитрий Алиев.

Фигуристы покажут произвольные программы 22 декабря.