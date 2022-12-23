Леонова оценила выступление Валиевой в короткой программе на чемпионате России

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова оценила выступление Камилы Валиевой в короткой программе на чемпионате России.

«Было видно, что она, скорее всего, заходила именно на тройной прыжок, вряд ли с двойного она сделала бы «бабочку». Справилась бы с тройным акселем, была бы стопроцентным лидером. А сейчас стоит порадоваться, что она «улетела» по турнирной таблице не так уж и далеко, поскольку все были достойны, все заряжены на результат. Думаю, Камиле в какой-то степени даже повезло, что она попала в последнюю разминку», — сказала Леонова ТАСС.

По итогам короткой программы на чемпионате лидирует Софья Акатьева с 85,59 балла. Второй идет Елизавета Туктамышева (82,98), третьей — Софья Муравьева (79,96). Действующая чемпионка России Камила Валиева занимает четвертое место (76,61).

«Софья Акатьева очень понравилась по настроению — с одной стороны, сдержана по эмоциям, с другой — сильно. И немного нервозно было за ней наблюдать. Рада, что она справилась, все было четко, — сказала Леонова. — У Муравьевой все было наотмашь, но в рамках разумного. Поэтому очень обидно за ее падение».