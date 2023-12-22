Леонова назвала «прокатом жизни» выступление Гуменника в произвольной программе на чемпионате России-2024

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова Татьяны Тарасовой, которая заявила, что для нее победителем чемпионата России стал Петр Гуменник.

«Программа Гуменника была наотмашь. Все очень круто. Это была чемпионская программа. Прокат жизни. Но роль сыграла короткая. Женя был выше, поэтому и победил. Все справедливо на мой взгляд. Петр выиграл произвольную программу, но короткая очень много значит. Ее надо катать чисто», — сказала Леонова «СЭ».

Евгений Семененко выиграл чемпионат России. За произвольную программу он получил 193,56 балла и по сумме двух выступлений стал первым (294,75). Второе место в турнире занял Владислав Дикиджи, набравший 293,74 балла (191,04 — произвольная). Тройку лучших замкнул Петр Гуменник (292,42, произвольная — 200,58).