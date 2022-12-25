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Чемпионат России

Сегодня, 16:18

Леонова: «Уровень чемпионата России был гораздо сильнее мирового в некоторых видах фигурного катания»

Мария Гусева
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Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова поделилась впечатлениями от чемпионата России по фигурному катанию, который прошел в Красноярске.

«Удивила меня «бабочка» Камилы в короткой программе, — цитирует Sport24 Леонову. — Была уверена, что в произвольной программе она будет бороться до конца. Единственное, обидно за сорванный прыжок. Если бы она его исполнила, стала бы стопроцентным лидером чемпионата. Восхищаюсь ее взлетами на четверные прыжки. Это нереальное зрелище! Конечно, рада и за Софью Акатьеву. Достойно выступила в короткой и произвольной программах. Что касается справедливости результатов, думаю, все заслуженно. Считаю, судьи всегда правы в своих выставленных оценках. Особого предвзятого судейства не было. В целом, чемпионат России мне очень понравился, принес нам много сюрпризов. Уровень чемпионата был гораздо сильнее мирового в некоторых видах фигурного катания. Это круто!».

Софья Акатьева заняла первое место на чемпионате России в Красноярске, набрав 249,74 балла по сумме двух программ. Второй стала Камила Валиева, у нее 247,32 балла. Тройку призеров замкнула Елизавета Туктамышева (241,72).

Источник: Sport24
Фигурное катание
Алена Леонова
Елизавета Туктамышева
Камила Валиева
Софья Акатьева
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