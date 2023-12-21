Алиев назвал свой прокат короткой программы на чемпионате России лучшим в сезоне

Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев прокомментировал свой прокат короткой программы на чемпионате России в Челябинске.

«Мне было очень приятно увидеть такой прием от публики, подхватил ушами как зал начинал подхватывать мою программу. Стиснув зубы, понял, что надо выезжать аксель. Зал добавил эмоций у программы, когда катал дорожку в первый раз испытал эмоции воодушевления, а тут и зал проникнуться успел, и я хорошо откатал.

Может быть в плане элементов был и не лучший прокат, но в плане совмещения всего себя явно лучший по внутренним ощущениям. Разум говорит мне что это был один из лучших прокатов», — сказал Алиев.

За свое выступление 24-летний фигурист получил 99,20 балла и на текущий момент занимает промежуточное первое место.