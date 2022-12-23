Алиев — о чемпионате России и ошибках: «Наконец-то начал проявляться характер»

Чемпион Европы Дмитрий Алиев после проката произвольной программы рассказал об основных выводах с чемпионата России-2023.

— Я рад, что Димка Алиев, который хочет кататься и умеет бороться, возрождается. Чувствую это. Во мне появляется дух борьбы. Понял, что моя команда — мое все. По взаимодействию становится еще лучше. Мы еще ближе стояли.

— Как повезешь такого огромного медведя в Питер?

— Думаю, куплю частный самолет. Шучу. Как-то повезу. Смешно его мотают в аэропорту. Но повезу. В этом году с каждого турнира все игрушки и подарки, которые дарят болельщики, везу. До этого не чувствовал такой поддержки в свой адрес. У Ольги Глинки хранятся все пикачу, которых кинули мне на лед. Перед новым годом она украсила все стены ими — выглядит очень круто, один на качелях, другой другого спасает, очень здорово выглядит. У нее большой дом, одна комната уже в игрушках. Можно еще кидать, скоро, может, и я дом построю отдельный для игрушек.

— Понимал ли, что нет права на ошибку перед чемпионатом?

— Да, понимал. Были помарки, на которых теряются баллы. В короткой была серьезная ошибка. Чемпионат России — главный старт сезона, все стараются набрать к нему максимальную форму. Я знал и чувствовал, что на этом турнире не будет криминального сбоя, что не останусь без борьбы. Я совершил ошибки, но все в равных условиях. Возможно, где-то недоспал, чего-то не хватило. Но основную задачу я выполнил. Это опыт. С этого турнира увожу чувство, что умею бороться, наконец-то начал проявляться характер. В прошлом сезоне делал бабочку на акселе и мог просто бросить, проехать программу до конца. Здесь я понимаю, что нужно забирать все.

— Как выступать при не совсем заполненных трибунах?

— Сегодня была колоссальная поддержка, несмотря на неполные трибуны. Ощущение, что зал полный. Хочу поблагодарить болельщиков, которые кидают всех этих пикачу, кричат, аплодируют. Многих я знаю. Меня это заряжает.