Произвольная программа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России: видео

Сегодня, 15:45
Появилось видео произвольной программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.
За вторую часть соревнований фигуристы получили 156,45 балла, в сумме у них — 239,40 очка. Спортсмены стали трехкратными чемпионами России.
Видео проката Мишиной и Галлямова доступно на сайте Первого канала.
Серебро на чемпионате России завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,37). Тройку сильнейших замкнули Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (214,15).