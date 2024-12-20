Произвольная программа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России: видео

Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили произвольную программу на чемпионате России-2025

Появилось видео произвольной программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

За вторую часть соревнований фигуристы получили 156,45 балла, в сумме у них — 239,40 очка. Спортсмены стали трехкратными чемпионами России.

Видео проката Мишиной и Галлямова доступно на сайте Первого канала.

Серебро на чемпионате России завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,37). Тройку сильнейших замкнули Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (214,15).