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Сегодня, 15:45

Произвольная программа Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России: видео

Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили произвольную программу на чемпионате России-2025
Алина Савинова
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Появилось видео произвольной программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на чемпионате России по фигурному катанию в Омске.

За вторую часть соревнований фигуристы получили 156,45 балла, в сумме у них — 239,40 очка. Спортсмены стали трехкратными чемпионами России.

Видео проката Мишиной и Галлямова доступно на сайте Первого канала.

Серебро на чемпионате России завоевали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (216,37). Тройку сильнейших замкнули Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (214,15).

Источник: Первый канал
Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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