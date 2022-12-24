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Чемпионат России

Сегодня, 15:53

Мишина/Галлямов — о проигрыше на чемпионате России: «Сложно делать ошибки, но надо уметь»

Мишина и Галлямов прокомментировали второе место на чемпионате России в Красноярске
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов прокомментировали второе место на чемпионате России в Красноярске. Победили их одногруппники Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, на третьей строчке — Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Мишина: — Сегодня не получилось идеального проката. Причины не могу назвать. Скажу, что у нас много чистых прокатов. А ошибаться надо уметь. Мне было сложно делать ошибки — горжусь тем, что получилось второе место, достойно. Надо радоваться. Будем работать дальше.

Галлямов: — Рады выступлениям. Не все получилось, но это спорт, все бывает. Это дает мотивацию как-то подготовиться, извлечь урок. чтобы становиться лучше с каждым днем.

— Не обидно, что женское одиночное популярнее парного?

Мишина: — Парное катание стало более популярным. Мы всегда будем оставаться в тени девушек, но парное стали больше смотреть.

Третий день главного национального турнира в&nbsp;Красноярске. Бойкова и Козловский опередили Мишину и Галлямова на полбалла! Чемпионат России: онлайн-трансляция 24 декабря

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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