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Чемпионат России

Сегодня, 17:11

Анастасия Мишина почти минуту плакала после объявления результатов произвольной программы среди пар на ЧР

Эмоции на чемпионате России по фигурному катанию.
Эмоции на чемпионате России по фигурному катанию.
Эмоции на чемпионате России по фигурному катанию.
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24 декабря в Красноярске был разыгран комплект наград среди пар на чемпионате России по фигурному катанию.

Золото в непростой борьбе досталось Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому (234,39 балла), серебро у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова (233,88).

Когда судьи объявили итоговые оценки, то Мишина не смогла сдержать эмоции и расплакалась. Только через минуту спортсменка смогла прийти в себя.

Эмоции на чемпионате России по фигурному катанию.
Эмоции на чемпионате России по фигурному катанию.

Бойкова и Козловский тоже расплакались в эфире, но уже от радости — он стали двукратными чемпионами России.

Эмоции на чемпионате России по фигурному катанию.
Эмоции на чемпионате России по фигурному катанию.
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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