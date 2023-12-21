Мозалев рассказал о своей болезни: «Подхватил какой-то вирус. Неделю лежал дома, но не сдавал анализы»

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев после проката короткой программы на чемпионате России в Челябинске рассказал о проблемах в подготовке к турниру.

«Недавно я болел, сразу после этапа «Гран-при России» в Самаре какой-то вирус подхватил. Неделю лежал дома с гриппом, но не сдавал никакие анализы, не проверялся. Было очень плохо, сидеть так дома неприятно, а потом, когда вышел после болезни, ощущения как после отпуска. В том смысле, что не мог собрать в кучу свое тело. Так что то, что я здесь, уже хорошо. Две недели было восстановиться перед чемпионатом России. Бывает и хуже, конечно, ситуация, но этого было недостаточно.

Есть два прыжка, к которым я мог прицепить каскад. К первому не смог, выезд был неудобный. Со второго, тулупа, упал. Было очень обидно, потерял много баллов. Поменял к тому же музыку в короткой программе. Ранее она была у меня тяжелая такая. Вообще она мне нравилась, но решили взять другую, полегче для восприятия. Когда музыка тяжелая, то и чувствуешь себя тоже тяжело», — сказал Мозалев.

За прокат короткой программы Мозалев получил 80,71 балла.