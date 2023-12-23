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Чемпионат России

Сегодня, 18:46

Фролова — о прокате во время болезни: «Экономила силы весь день. Справилась только благодаря зрителям»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Анна Фролова после проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске рассказала, как выступала несмотря на болезнь. Накануне фигуристка заявила, что выступает на турнире с температурой.

«Выходила с пустой головой, так что как с чистого листа выступала. Справилась только благодаря поддержке зрителей. На трибуне была моя мама и сестра, понимала, что у меня нет права подвести тренеров. Они провели огромную работу, была длительная подготовка к этому турниру, и я понимала, что если на автомате буду ехать, то все сделаю.

Экономила весь день силы, утром на тренировке провела только 13 или 14 минут, даже не весь свой прокат откатала, без непрыжковых. Дальше поехала поспала и собралась на произвольную. Пока не осознала, что произошло. Рада, что я справилась, отстояла свой прокат, пусть и не медальный. Наверное, могла и откатать лучше, но хорошо что даже в таком состоянии смогла откатать. Значит подхожу к определенной стабильности, благодарна тренерскому штабу своему. Они меня очень сильно поддерживали перед прокатом, если бы не они я бы не справилась.

Если бы я завтра уезжала на другие важные старты, то могла отказаться от произвольной. А так выйду, ничего страшного. Это проще чем откатать произвольную», — сказала Фролова.

По сумме двух программ Анна набрала 219,47 балла и заняла пятое место.

Фигурное катание
Анна Фролова
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