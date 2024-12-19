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Сегодня, 11:10

Щербакова — о столкновении на разминке: «Надо уметь выступать в любых ситуациях»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигуристка Анна Щербакова, выступающая на чемпионате России в паре с Егором , прокомментировала инцидент на разминке, когда она столкнулась с парой Елизавета Шичина/Павел Дрозд.

— Столкновение на разминке не повлияло на прокат. Наоборот, немного взбодрились. Показали то, что наработали за перерыв. Всякое бывает. Надо уметь выступать в любых ситуациях. Невнимательности не было. Обе пары хотели объехать друг друга и в итоге врезались. Чуть-чуть голова болит, но надеюсь, уже завтра все будет хорошо. После разминки меня спросили симптомы, дали подержать лед. Если будет еще немного болеть, я что-нибудь попрошу. Удар пришелся на ухо и правую часть головы, — сказала Щербакова.

Щербакова и Гончаров за ритм-танец получили 76,75 балла, Шичина и Дрозд — 74,07.

Александра Степанова, Евгений Семененко, Елизавета Худайбердиева. Чемпионат России: старт мужчин, пар и танцев. Онлайн-трансляция дня

Фигурное катание
Анна Щербакова / Егор Гончаров
Елизавета Шичина / Павел Дрозд
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