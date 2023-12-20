Президент ФФККР — о Трусовой и Щербаковой на ЧР: «Надо отбираться через этапы «Гран-при» независимо от статуса»

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе на пресс-конференции перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске рассказал о том, как повлияло на турнир отсутствие Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

«На чемпионат России не просто приезжают по желанию те кто хочет. Сюда надо не просто попасть, а нужно отобраться через этапы «Гран-при». Независимо от их статуса они не могут быть участниками чемпионата России. Те две спортсменки, которых вы назвали, не участвовали в этапах Гран-при и не могли отобраться на чемпионат», — сказал Сихарулидзе.

Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова и Александра Трусова приостановили карьеру и не выступали в соревнованиях этого сезона.