Фигурист Ковалев сравнил Самарина и Туктамышеву

Российский фигурист Артем Ковалев, ставший пятым на чемпионате России по фигурному катанию, в интервью «СЭ» рассказал о радости за бронзу Александра Самарина.

— Ты так удивился, когда Мозалева обогнал в борьбе за пятое место.

— Это были эмоции из-за Саши Самарина больше. Мы с ним очень хорошо общаемся, я очень радовался за него.

Артем Ковалев, Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Фото Скриншот из трансляции Первого канала Фото Скриншот из трансляции Первого канала

Радость за себя уже во вторую очередь. Его попадание на пьедестал круче и значимее, чем мое пятое место.

— Он уже как Туктамышева для мужского фигурного катания?

— Саша и Лиза, мне кажется, совершенно разные люди. Саша — настоящий боец, я был на тренировках в ЦСКА, видел, как он фигачит, простите меня за такое выражение, но это так и есть. Он абсолютно заслуженно взял свою награду. Это я не говорю, что Лиза не боец. (Смеется.) Просто я ее меньше знаю.