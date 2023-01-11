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Чемпионат России

Сегодня, 14:35

Гачинский: «Чемпионат России по фигурному катанию — самое запоминающееся событие в 2022 году»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший фигурист Артур Гачинский рассказал, чем ему запомнится прошедший чемпионат России по фигурному катанию.

«Чемпионат России был, безусловно, самым запоминающимся событием в прошедшем году, это один из главных наших турниров. Все очень круто катались, показывали действительно очень высокий уровень — было много четверных прыжков, мужики нас просто порадовали, так сказать, борьбой, это было очень интересно смотреть», — приводит слова Гачинского ТАСС.

Чемпионом России стал Евгений Семененко, набравший 295,07 балла по сумме двух программ. Второе место занял Петр Гуменник, который набрал такое же количество баллов, но уступил сопернику за счет более низкой технической оценки.

Источник: https://tass.ru/sport/16774483
Фигурное катание
Артур Гачинский
Евгений Семененко
Петр Гуменник
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