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Сегодня, 16:53

Садкова — о серебре чемпионата России: «Медаль очень ценна для меня»

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Дарья Садкова прокомментировала второе место на чемпионате России в Омске. Он набрала 234,69 балла.

— Эта медаль действительно очень ценна для меня. Это первая медаль взрослого чемпионата России. Большая работа была проделана для того, чтобы показать сегодня достойный результат. Много эмоций было потрачено, рада, что сегодня все сложилось хорошо, — сказала Садкова.

Победительницей чемпионата России-2025 стала Аделия Петросян (262,92 балла). Третье место заняла Алина Горбачева (223,92).

Фигурное катание
Аделия Петросян
Алина Горбачева
Дарья Садкова
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