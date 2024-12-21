Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Чемпионат России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 15:20

Авербух: «Петросян — абсолютный лидер женского одиночного катания в нашей стране»

Telegram Дзен

Хореограф Илья Авербух прокомментировал «СЭ» золото Аделии Петросян на чемпионате России-2025 в Омске в женском одиночном катании.

17-летняя спортсменка получила 262,92 балла по сумме двух выступлений. Ученица Этери Тутберидзе выиграла турнир второй год подряд. На чемпионате страны-2022 она завоевала бронзовую медаль.

«Аделия была абсолютным фаворитом этого чемпионата. В 99 случаях из 100 эксперты говорили, что она победит — в том числе и я. Выиграла она абсолютно заслуженно и закономерно. Сейчас Аделия — абсолютный лидер женского одиночного катания в нашей стране. Она молодец, что смогла набрать такую форму. Также стоит сказать браво тренерскому штабу Этери Тутберидзе, который всегда поддерживает наших фигуристов», — сказал Авербух «СЭ».

Серебряным призером соревнований в Омске стала Дарья Садкова, которая набрала 234,69 балла за короткую и произвольную программы. Третье место заняла Алина Горбачева — 223,92 балла.

Денис Сафронов

Фигурное катание
Аделия Петросян
Илья Авербух
Читайте также
«Барселона» начала поиск стадиона для матчей плей-офф Лиги чемпионов
Футболист «Монако» Синго избежал санкций за фол на Доннарумме
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
FT сообщила о возмущении Шольца из-за идеи Дуды о конфискации активов России
Небензя пообещал ответ РФ на преступления ВСУ против мирных граждан
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
Материалы сюжета Чемпионат России по фигурному катанию 2025: новости и материалы, расписание и результаты турнира
Произвольная программа Алины Горбачевой на чемпионате России: видео
Тутберидзе расплакалась после проката Петросян на чемпионате России
Бестемьянова — о золоте Петросян: «Это было потрясающе! Дай Бог ей продержаться до Олимпиады на этом уровне»
Произвольная программа Аделии Петросян на чемпионате России: видео
Ученицы Тутберидзе выиграли чемпионат России в 10-й раз подряд
Тутберидзе — о победе Петросян в чемпионате России: «Перед прокатом я сделала ей «тот самый массаж»
Сегодня
Вчера
Неделя