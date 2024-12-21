Авербух: «Петросян — абсолютный лидер женского одиночного катания в нашей стране»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал «СЭ» золото Аделии Петросян на чемпионате России-2025 в Омске в женском одиночном катании.

17-летняя спортсменка получила 262,92 балла по сумме двух выступлений. Ученица Этери Тутберидзе выиграла турнир второй год подряд. На чемпионате страны-2022 она завоевала бронзовую медаль.

«Аделия была абсолютным фаворитом этого чемпионата. В 99 случаях из 100 эксперты говорили, что она победит — в том числе и я. Выиграла она абсолютно заслуженно и закономерно. Сейчас Аделия — абсолютный лидер женского одиночного катания в нашей стране. Она молодец, что смогла набрать такую форму. Также стоит сказать браво тренерскому штабу Этери Тутберидзе, который всегда поддерживает наших фигуристов», — сказал Авербух «СЭ».

Серебряным призером соревнований в Омске стала Дарья Садкова, которая набрала 234,69 балла за короткую и произвольную программы. Третье место заняла Алина Горбачева — 223,92 балла.

Денис Сафронов