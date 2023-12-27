Авербух не согласился с президентом ФФККР по вопросу неготовности фигуристов к чемпионату России из-за шоу

Чемпион мира-2002 в танцах на льду, продюсер, режиссер-постановщик и хореограф Илья Авербух не согласился с президентом Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антоном Сихарулидзе по вопросу неготовности фигуристов к чемпионату России из-за шоу.

Ранее Сихарулидзе заявил, что фигуристы, выступавшие в шоу, показывают неудовлетворительные результаты на турнирах.

— Противостояние с федерацией? Не думаю. На моем гала-шоу выступали Дима Алиев и Марк Кондратюк. Дима выступил на чемпионате России очень хорошо, Марк нет, но у него целый год были проблемы, ботинки и так далее. Понятно, что если речь идет об Олимпиаде, серьезных стартах, никто не будет перед ними выступать в шоу, а три месяца готовиться. Но сейчас шоу для спортсмена это способ приобрести уверенность, и популяризировать фигурное катание надо в любую секунду. С Антоном Сихарулидзе и Александром Ильичом [Коганом] у меня прекрасные отношения. Спрос на шоу достаточно большой, в этом году лучше результаты, чем в прошлом, — сказал Авербух.