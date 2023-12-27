Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Календарь
Новости
Статьи
Онлайн
Все материалы
Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

Сегодня, 19:32

Авербух не согласился с президентом ФФККР по вопросу неготовности фигуристов к чемпионату России из-за шоу

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Telegram Дзен

Чемпион мира-2002 в танцах на льду, продюсер, режиссер-постановщик и хореограф Илья Авербух не согласился с президентом Федерации фигурного катания России (ФФККР) Антоном Сихарулидзе по вопросу неготовности фигуристов к чемпионату России из-за шоу.

Ранее Сихарулидзе заявил, что фигуристы, выступавшие в шоу, показывают неудовлетворительные результаты на турнирах.

— Противостояние с федерацией? Не думаю. На моем гала-шоу выступали Дима Алиев и Марк Кондратюк. Дима выступил на чемпионате России очень хорошо, Марк нет, но у него целый год были проблемы, ботинки и так далее. Понятно, что если речь идет об Олимпиаде, серьезных стартах, никто не будет перед ними выступать в шоу, а три месяца готовиться. Но сейчас шоу для спортсмена это способ приобрести уверенность, и популяризировать фигурное катание надо в любую секунду. С Антоном Сихарулидзе и Александром Ильичом [Коганом] у меня прекрасные отношения. Спрос на шоу достаточно большой, в этом году лучше результаты, чем в прошлом, — сказал Авербух.

Фигурное катание
Антон Сихарулидзе
Илья Авербух
1
0
Читайте также
Источник сообщил о выездной проверке ФНС в отношении блогера Ивлеевой
Блогер Ивлеева призналась подписчикам, как оказалась «на самом дне» после вечеринки
Экс-посол Украины в США рассказал о жестком ответе НАТО Зеленскому
В Москве администратора двух Telegram-каналов приговорили к 14 годам за госизмену
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Медведева назвала открытие года в фигурном катании