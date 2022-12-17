Авербух считает, что фигуристам Тарасовой и Морозову нужно найти новую энергию внутри себя

Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду, хореограф Илья Авербух заявил, что двукратным вице-чемпионам Олимпийских игр Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, выступающим в соревнованиях спортивных пар, нужно найти новые краски внутри себя для успешного выступления на чемпионате России.

«В парном катании такой сложный сезон — не страшно, что Тарасова и Морозов катают прошлогоднюю произвольную программу, она у них действительно очень хорошая. Если они найдут новые краски внутри себя, все получится. Главное, чтобы была энергия, потому что программа у них очень удачная, но, как мы знаем, в парном катании нужны и элементы. Я только категорически против, когда танцоры оставляют старый произвольный танец — танцоры всегда должны меняться, в других видах, я считаю, ничего зазорного нет», — сказал Авербух ТАСС.

Соревновательная программа чемпионата России пройдет с 22 по 25 декабря в Красноярске.