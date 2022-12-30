Автор музыки к сериалу «Уэнсдэй» Эльфман выложил в соцсети показательный номер Валиевой

Американский композитор Дэнни Эльфман, написавший музыку к сериалу «Уэнсдэй», оценил показательный номер российской фигуристки Камилы Валиевой.

Эльфман в своей соцсети опубликовал видео выступления Валиевой на чемпионате России, отметил 16-летнюю фигуристку, добавил картинку с олимпийскими кольцами и главной героиней сериала «Уэнсдэй».

Композитор Дэнни Эльфман выложил выступление Валиевой. Скриншот, Фото Соцсети

На чемпионате России в Красноярске Валиева заняла второе место, она набрала 247,32 балла по сумме короткой и произвольной программ. Первой стала Софья Акатьева, у которой 249,74 балла.